Jucăriile de pe litoral pot fi foarte periculoase pentru copii. Pe tarabele de lângă plajă, în ciuda preţurilor deseori nejustificat de mari, multe dintre produse sunt contrafăcute. E constarea inspectorilor ANPC, după o serie de controale. Specialiştii le recomandă astfel turiştilor să fie foarte atenţi pe ce îşi cheltuiesc banii.

Saci întregi de jucării contrafăcute au găsit reprezentanţii ANPC în timpul unui control pe litoral. Mai grav este că printre produsele contrafăcute, se află şi multe jucării periculoase pentru copii.

"Atât timp cât cei mici pot înghiţii, aceste jucării sunt periculoase. Vorbim de ceva ce poate desface chiar şi un copil cu o vârstă mai mică de 3 ani", a declarat Horia Constantinescu.

Chiar şi ochelarii de soare au fost verificaţi.

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Avertismentul ANPC pentru părinți

"Atâta timp cât lentila nu a trecut prin niciun fel de evaluare, testare şi nu s-a stabilit conformitatea acesteia, în momentul în care un copil poartă la ochi aceşti ochelari, îşi poate afecta vederea", mai spune Horia Constantinescu, şeful CJPC Constanţa.

Specialiştii le recomandă turiştilor să fie foarte atenţi atât la etichetă, cât şi la preţ, atunci când cumpără astfel de produsele de la tarabele sau buticurile de lângă plajă.

"Preţul foarte mic în general ascunde neconformităţi. Pentru că acolo unde sunt respectate toate exigenţele de la calitatea materialului, la modul în care acestea sunt utilizate este clar că atâtea exigente se resfrâng asupra preţului. Foarte puţine exigenţe generează preţ foarte mic şi pericole foarte mari", a mai spus şeful CJPC Constanţa.

"Toate jucăriile astea le găseşti în toate magazinele. Ne uităm să vedem dacă e vârsta potrivită pentru ea". "Am observat proasta calitate a materialelor. Sunt făcute din plastic ieftin, chinezesc, care miros. Încercăm să găsim un echilibru între preţ şi calitate", spun cumpărătorii.

Tot săptămâna aceasta, garda de coastă a descoperit în Portul Constanţa un container plin cu jucării contrafăcute.

"Peste 2 mii de jucării bănuite a fi contrafăcute şi estimate la o valoare de aproximativ 50 de mii de lei, într-un container sosit din China", a declarat Dana Dincă, purtător de cuvânt Garda de Coastă.

Jucăriile urmau să ajungă la o societate comerciala din România. Toate produsele au fost confiscate.