Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, au fost capturaţi de americani. Anunţul a fost făcut în urmă cu puţin timp, chiar de către Donald Trump. Şi vine după o noapte de foc în capitala Caracas. Trump nu a oferit alte detalii, urmează o conferinţă de presă peste câteva ore. Iar guvernul venezuelean nu a confirmat, deocamdată, informaţiile. Atacurile au avut loc după ce Washingtonul a acuzat Venezuela că trimite cantităţi imense de droguri în America, iar zeci de bărci ale traficanţilor au fost aruncate în aer.

Pe conturile de social Media, Donald Trump a anunţat capturarea lui Nicolas Maduro.

"Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și evacuat din țară împreună cu soția sa."

Anunţul a venit după o noapte de foc în Venezuela.

Noapte de explozii în Caracas și alte regiuni ale Venezuelei

Mai multe explozii au avut loc în Caracas şi în alte două regiuni ale Venezuelei. Imaginile de pe reţele de socializare par să arate elicoptere care deschid focul. Țintele au fost o bază militară, una aeriană şi un centru de comunicaţii. În urma deflagraţiilor, mai multe cartiere ale capitalei au rămas fără curent electric. Sute de oameni au ieşit pe străzi, cuprinşi de panică.

"Am văzut avioane zburând și explozii. Mai multe explozii, cel puțin opt sau zece. Și acum am ieșit să mă uit în jur și nu am văzut decât fum", a povestit un martor.

Guvernul venezuelean a acuzat Statele Unite că încearcă să pună mâna pe rezervele de petrol ale ţării. Oficialii de la Caracas au cerut oamenilor să se înarmeze şi să iasă la luptă.

Guvernul de la Caracas acuză SUA și cere mobilizare

"După recentele atacuri, guvernul bolivarian, statul venezuelean, emite următoarea declarație: Republica Bolivariană Venezuela respinge, repudiază și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă comisă de actualul guvern al Statelor Unite ale Americii împotriva teritoriului și populației venezuelene", a transmis un prezentator TV informaţiile oferite de oficialii venezueleni.

Canalul american CBS News susţine că raidul aerian a fost ordonat de Donald Trump. În ultimele luni, preşedintele american a crescut presiunea pe statul sud-american, pe care îl acuză că sprijină grupările de traficanţi de droguri. Peste 100 de oameni au fost ucişi după ce bărcile lor au fost aruncate în aer de rachetele americane. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a negat totul.

Maduro respinge acuzațiile privind traficul de droguri

"Guvernul SUA știe, pentru că le-am spus multora dintre purtătorii lor de cuvânt, că dacă vor să discute serios un acord de combatere a traficului de droguri, suntem pregătiți", a declarat Nicolas Maduro, preşedintele Venezuelei.

Atacul din cursul nopţii a fost criticat de preşedintele Columbiei, care a cerut o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU.

