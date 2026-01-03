Video Prima măsură anunţată de Trump după atacul din Venezuela: companiile petroliere americane intră în ţară
Donald Trump a anunţat că marile companii petroliere americane vor opera în Venezuela pentru a ajuta ţara să îşi revină din punct de vedere economic. Şi a dat noi detalii despre operaţiunea militară în timpul căreia a fost capturat liderul de la Caracas.
"Puterea militră copleşitoare a Statelor Unite, pe apă, în aer şi pe uscat, a fost folosită pentru a lansa un asalt spectaculos. Un asalt aşa cum oamenii n-au mai văzut din Al Doilea Război Mondial. A fost una dintre cele mai eficiente şi spectaculoase demonstraţii ale Armatei din istoria Americii. Avem multe nave care îi aşteptau pe mare, ştiau că venim, şi erau într-o poziţie de aşteptare, dar au fost copleşiţi.
După cum ştie toată lumea, industria petrolieră din Venezuela se află într-o criză de lungă durată... Vom trimite marile companii petroliere americane să investească miliarde de dolari, să repare infrastructura grav deteriorată şi să înceapă să genereze venituri pentru ţară", a declarat Donald Trump.
