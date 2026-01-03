"Avea părul şi jumătate din față arse". Mărturisirea unui tânăr care şi-a salvat iubita din barul morţii

Flăcări. Ţipete. Apoi întunericul. Filippo Bonifacio își amintește momentul în care viața i s-a schimbat radical, noaptea incendiului de la Le Constellation, din Crans-Montana, unde partenera sa Eleonora Palmieri, în vârstă de 29 de ani, a fost grav rănită.

"Totul s-a întâmplat în câteva secunde. O fată a fugit țipând, imediat după ce o mulțime de oameni împingeau incontrolabil. Am fost scos afară. În fața ochilor mei, o aprindere de foc. De Eleonora, nicio urmă. A fost haos total înăuntru. O singură ieșire, îngustă, sute de oameni care încercau să scape. Am recunoscut-o doar după jachetă. Sărea printre dărâmături, părul ars, jumătate din față arsă, mâinile însângerate. Am crezut că nu o să reuşească”, a povestit tânărul presei din Italia.

O noapte de coşmar

Ambulanța întârziase. Aşa că Filippo nu a așteptat: şi-a urcat iubita în mașină și a dus-o de urgență la spitalul din Sion. El nu s-a despărţit de ea de atunci. Astăzi Eleonora este internată în Niguarda în Milano, intubată și sedată. A fost deja supusă unei operații la mână.

„Nu putem vorbi încă cu ea, dar medicii ne-au asigurat că este în afara pericolului, a declarat mama fetei.

O noapte care lasă cicatrici adânci. Și o luptă care continuă, minut cu minut.

