Un jurnalist de la The Times a fost primul care a obţinut confirmarea oficială a atacului SUA asupra Venezuelei. Tyler Pager este jurnalist The Times acreditat la Casa Albă şi a fost primul care l-a sunat pe Donald Trump după ce a aflat, pe surse, că SUA au atacat Venezuela.

Povestea jurnalistului care l-a sunat pe Trump la 4:30 dimineaţa: aşa a fost confirmat atacul din Venezuela

Pager a povestit cum a decurs conversaţia cu preşedintele american, dialog care a durat mai puţin de 50 de secunde. "Era puţin după 04:30, sâmbătă dimineaţa, şi la 10 minute după ce se vorbea pe social media despre capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro", a spus Pager. Jurnalistul a pus mâna pe telefon şi l-a sunat direct pe Donald Trump. Spre surprinderea sa, preşedintele american i-a răspuns aproape imediat.

Convorbirea de 50 de secunde care a confirmat o operaţiune militară istorică

"A răspuns după ce telefonul a sunat de trei ori şi mi-a răspuns la câteva întrebări", a declarat Tyler Pager. "Bună planificarea, foarte, foarte bune trupele din teren, oameni minunaţi. A fost o operaţiune excepţională, de fapt", a fost reacţia lui Donald Trump.

Mai departe, Pager l-a întrebat pe Trump dacă a obţinut toate avizele şi aprobările Congresului pentru o asemenea operaţiune: "Vom discuta despre asta, voi susţine o conferinţă de presă", i-a spus Trump. Iar convorbirea s-a încheiat. Discuţia s-a terminat în mai puţin de un minut, dar jurnalistul obţinuse deja ce îşi propusese: confirmarea de la cel mai înalt nivel a unei operaţiuni fără precedent în istoria militară modernă.

