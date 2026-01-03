Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Povestea jurnalistului care l-a sunat pe Trump la 4:30 dimineaţa: aşa a fost confirmat atacul din Venezuela

Un jurnalist de la The Times a fost primul care a obţinut confirmarea oficială a atacului SUA asupra Venezuelei. Tyler Pager este jurnalist The Times acreditat la Casa Albă şi a fost primul care l-a sunat pe Donald Trump după ce a aflat, pe surse, că SUA au atacat Venezuela.

de Redactia Observator

la 03.01.2026 , 17:32
Povestea jurnalistului care l-a sunat pe Trump la 4:30 dimineaţa: aşa a fost confirmat atacul din Venezuela - Povestea jurnalistului care l-a sunat pe Trump la 4:30 dimineaţa: aşa a fost confirmat atacul din Venezuela - Profimedia

Pager a povestit cum a decurs conversaţia cu preşedintele american, dialog care a durat mai puţin de 50 de secunde. "Era puţin după 04:30, sâmbătă dimineaţa, şi la 10 minute după ce se vorbea pe social media despre capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro", a spus Pager. Jurnalistul a pus mâna pe telefon şi l-a sunat direct pe Donald Trump. Spre surprinderea sa, preşedintele american i-a răspuns aproape imediat.

Convorbirea de 50 de secunde care a confirmat o operaţiune militară istorică

"A răspuns după ce telefonul a sunat de trei ori şi mi-a răspuns la câteva întrebări", a declarat Tyler Pager. "Bună planificarea, foarte, foarte bune trupele din teren, oameni minunaţi. A fost o operaţiune excepţională, de fapt", a fost reacţia lui Donald Trump.

Articolul continuă după reclamă

Mai departe, Pager l-a întrebat pe Trump dacă a obţinut toate avizele şi aprobările Congresului pentru o asemenea operaţiune: "Vom discuta despre asta, voi susţine o conferinţă de presă", i-a spus Trump. Iar convorbirea s-a încheiat. Discuţia s-a terminat în mai puţin de un minut, dar jurnalistul obţinuse deja ce îşi propusese: confirmarea de la cel mai înalt nivel a unei operaţiuni fără precedent în istoria militară modernă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

venezuela sua statele unite donald trump
Înapoi la Homepage
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an!
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai fost vreodată victima unei fraude online?
Observator » Ştiri externe » Povestea jurnalistului care l-a sunat pe Trump la 4:30 dimineaţa: aşa a fost confirmat atacul din Venezuela