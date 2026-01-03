Început de an în forţă, în sala de forţă. După atâtea zile cu mese pline, cluburile de fitness încep să revină la viaţă. Clienţii vor să se întoarcă uşor la obiceiurile sănătoase pe care le-au abandonat la final de 2025.

Sălile de fitness încep încet încet să se aglomereze. Kilogramelor în plus câştigate de sărbători, dar şi începutul unui nou an sunt motivaţia perfectă pentru clienţii care nu au mai pus mâna pe greutăţi sau nu au mai alergat pe bandă tocmai de un an. Consecvenţa este cheia succesului, spun specialiştii. "Noi încurajăm clienţii să vină la sală nu doar pentru a slăbi, ci să îşi construiască un stil de viaţă sănătos. Cei care vin la sală trebuie să înţeleagă, şi ăsta e mesajul pentru toţi oamenii, să nu se oprească după o lună sau două şi să transforme mişcare, odihna şi alimentaţia sănătoasă într-un obicei pe tot parcursul anului", a declarat Adina Preduchin, manager sală fitness.

Cât costă o şedinţă cu un antrenor privat

Mai ales că un studiu arată că doar patru din zece persoane care vin în ianuarie continuă până în aprilie şi doar 14% duc antrenamentele până în decembrie. Traian a intrat prima dată într-o sală de fitness în urmă cu mai bine de 30 de ani. Acum, după o pauză de 10 ani, a revenit. Frica de a nu fi judecat pentru forma slabă şi necunoaşterea aparatelor îi fac pe cei mai mulți să amâne mersul în centrele de fitness.

Cine se teme de sală pentru că nu ştie ce are de făcut sau îi lipseşte motivaţia, poate ca măcar la început să îşi ia un antrenor personal. Acesta îi va arăta cum să facă totul corect şi mai mult decât atât, nu te va mai lăsa să renunţi când nu mai ai motivaţie. "Un antrenor îţi corectează toate mişcările, îşi arată cum să foloseşti aparatele corespunzător, îţi controlează respiraţia, poziţia corpului, te ajută să nu te accidentezi", a declarat Vlad Stegaru, antrenor personal. O şedinţă cu un antrenor privat costă în medie 100 de lei.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

