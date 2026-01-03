Antena Meniu Search
Crimă cu sânge rece într-un complex rezidenţial de lângă Bucureşti. Un fost bodyguard este suspectat de poliţişti că şi-ar fi ucis tatăl de Revelion şi a stat două zile în casă cu trupul neînsufleţit al acestuia. Cadavrul a fost descoperit de soţia lui, care a chemat imediat poliţia. Bărbatul îşi adusese tatăl acasă de la azilul unde locuia tocmai ca să fie împreună de Anul Nou.

03.01.2026
Poliţiştii au fost anunţaţi abia aseară, când soţia suspectului s-a întors acasă după ce fusese în vizită la părinţii ei de sărbători.

Individul a profitat ca a ramas singur acasa, cu tatăl sau. Într-un acces de furie, l-a bătut pe barbatul de 88 de ani, care nu a avut nicio șansă sa se apere. Politistii au sigilat locuinta în care s-a întâmplat tragedia, situată într-un complex rezidenţial din judeţul Ilfov.

La audieri, suspectul le-a spus anchetatorilor că pensionarul s-ar fi dat singur cu capul de pereţi, dar criminaliştii au descoperit urme de agresiune.

"Tot ceea ce declară acest om trebuie verificat foarte, foarte amănunţit. El a stat două zile cu cadavrul bătrânului în casă fără să anunţe pe cineva. Poate că a avut o stare de beţie continuă, poate că a stat şi s-a gândit, într-un moment de luciditate, cum să explice decesul acestui om", a declarat Dan Antonescu, criminolog.

Şi-a agresat soţia de mai multe ori

Bărbatul în vârstă de 47 de ani avea antecedente violente. Şi-ar fi agresat soţia de mai multe ori, dar femeia şi-a retras plângerile de fiecare dată, spun vecinii.

"Bănuiala noastră a fost, a unora, că da, se mai iubeau cu forţa. L-am mai văzut în maşina de poliţie pe bancheta din spate. Acum, dacă aşa era dragostea lor...", spune un vecin.

La audierile care au început seara şi au durat până azi-dimineaţă, suspectul nu a colaborat cu anchetatorii. Poliţiştii l-au reţinut, iar procurorii vor cere judecătorilor să fie arestat preventiv.

