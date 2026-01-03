Crimă cu sânge rece într-un complex rezidenţial de lângă Bucureşti. Un fost bodyguard este suspectat de poliţişti că şi-ar fi ucis tatăl de Revelion şi a stat două zile în casă cu trupul neînsufleţit al acestuia. Cadavrul a fost descoperit de soţia lui, care a chemat imediat poliţia. Bărbatul îşi adusese tatăl acasă de la azilul unde locuia tocmai ca să fie împreună de Anul Nou.

Poliţiştii au fost anunţaţi abia aseară, când soţia suspectului s-a întors acasă după ce fusese în vizită la părinţii ei de sărbători.

Individul a profitat ca a ramas singur acasa, cu tatăl sau. Într-un acces de furie, l-a bătut pe barbatul de 88 de ani, care nu a avut nicio șansă sa se apere. Politistii au sigilat locuinta în care s-a întâmplat tragedia, situată într-un complex rezidenţial din judeţul Ilfov.

La audieri, suspectul le-a spus anchetatorilor că pensionarul s-ar fi dat singur cu capul de pereţi, dar criminaliştii au descoperit urme de agresiune.

"Tot ceea ce declară acest om trebuie verificat foarte, foarte amănunţit. El a stat două zile cu cadavrul bătrânului în casă fără să anunţe pe cineva. Poate că a avut o stare de beţie continuă, poate că a stat şi s-a gândit, într-un moment de luciditate, cum să explice decesul acestui om", a declarat Dan Antonescu, criminolog.

Şi-a agresat soţia de mai multe ori

Bărbatul în vârstă de 47 de ani avea antecedente violente. Şi-ar fi agresat soţia de mai multe ori, dar femeia şi-a retras plângerile de fiecare dată, spun vecinii.

"Bănuiala noastră a fost, a unora, că da, se mai iubeau cu forţa. L-am mai văzut în maşina de poliţie pe bancheta din spate. Acum, dacă aşa era dragostea lor...", spune un vecin.

La audierile care au început seara şi au durat până azi-dimineaţă, suspectul nu a colaborat cu anchetatorii. Poliţiştii l-au reţinut, iar procurorii vor cere judecătorilor să fie arestat preventiv.

