Medvedev: "Doar armele nucleare garantează protecţia unei ţări". Reacţia Chinei după situaţia din Venezuela

Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, comentând situaţia din Venezuela, transmite EFE, citată de Agerpres.

Potrivit fostului preşedinte rus, ceea ce trebuie să facă acum toate ţările este "să-şi consolideze forţele armate la maximum". În acest fel, a adăugat el, vor împiedica "bogătaşi îndrăzneţi" să le modifice ordinea constituţională "în căutarea petrolului sau a altceva". Moscova a condamnat anterior capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro şi a partenerei sale de viaţă, Cilia Flores, ca fiind o "încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat independent".

Reacţia Rusiei

Rusia a criticat, de asemenea, "agresiunea militară" a Washingtonului împotriva Venezuelei şi a făcut apel la dialog pentru a preveni o escaladare suplimentară a tensiunilor. La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Federaţiei ruse (camera superioară a parlamentului - n.r.), Konstantin Kosacev, a declarat că operaţiunea militară americană împotriva Venezuelei nu are nicio bază legitimă, deoarece ţara sud-americană nu a reprezentat nicio ameninţare pentru Statele Unite.

"Fără nicio îndoială, Venezuela nu a creat nicio ameninţare la adresa Statelor Unite -- nici militară, nici umanitară, nici criminală, nici legată de droguri", a scris Kosacev pe canalul său de Telegram, citat de Xinhua. "Prin urmare, operaţiunea militară actuală, la fel ca acţiunile întreprinse împotriva Venezuelei în ultimele zile şi săptămâni, nu au nicio bază substanţială", a spus el.

Kosacev a subliniat că ordinea internaţională ar trebui să se bazeze pe dreptul internaţional, mai degrabă decât pe aşa-numitele reguli impuse de ţări individuale. El a spus că dreptul internaţional a fost în mod clar încălcat, adăugând că "o ordine stabilită în acest mod nu trebuie să prevaleze". El şi-a exprimat totodată încrederea că majoritatea naţiunilor se vor distanţa ferm de atacul asupra Venezuelei şi îl vor condamna.

China le recomandă cetăţenilor săi să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat

China şi-a avertizat cetăţenii să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat, potrivit agenţiei de presă de stat chineze Xinhua, care a atribuit ştirea unei declaraţii emise de Ministerul de Externe. "Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada Chinei în Venezuela le reamintesc cetăţenilor chinezi să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat", se arată în declaraţie.

Cetăţenilor chinezi, personalului şi organizaţiilor care se află deja în Venezuela, China le recomandă "să monitorizeze îndeaproape situaţia de securitate locală, să întărească măsurile preventive şi precauţiile de urgenţă, să evite călătoriile inutile şi să se ţină departe de zone de conflict sau sensibile. În caz de urgenţă, vă rugăm să contactaţi imediat poliţia şi Ambasada Chinei în Venezuela pentru asistenţă", se adaugă în declaraţie.

