Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are nici un consulat la Caracas.

- Bolojan, despre situaţia din Venezuela: Nu am discutat cu Nicuşor Dan. Oricum, noi nu avem consulat la Caracas - Facebook

"Am mai avut un astfel de eveniment în Nicaragua, când fostul dictator Noriega a fost într-o situaţie asemănătoare. Nu am avut chiar în aceste ore (discuţii cu preşedintele Niculor Dan - n.r.), dar chiar dacă este o distanţă destul de mare de România, sigur, ca ţară ne uităm cu atenţie la ceea ce se întâmplă în America de Sud, în Venezuela, o ţară a cărei conducere nu a fost recunoscută de comunitatea internaţională şi nici de România în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate, anul trecut. România nu are ambasadă în Caracas, puţini cetăţeni români pe care îi avem acolo sunt gestionaţi prin reprezentanţa Uniunii Europene", a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, la Digi 24.

Bolojan a spus că România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene

Premierul României a subliniat că între SUA şi Venezuela au fost relaţii conflictuale. "Fără să fiu un specialist în drept internaţional, în mod evident urmărind relaţiile dintre Statele Unite şi Venezuela, ele au fost nişte relaţii conflictuale de foarte mulţi ani de zile, Statele Unite acuzând conducerile dictatoriale ale Venezuelei din ultimii ani de trafic de droguri, de încurajare a criminalităţii, a migraţiei ilegale şi, aşa cum ştim, de o perioadă de timp, practic, Marina Statelor Unite este în zona ţărmului Venezuelei şi loveşte ambarcaţiunile care sunt suspecte de trafic de droguri şi aşa mai departe. Şi deci, din punctul ăsta de vedere, sigur a fost o operaţie specială care nu e uzuală, dar oamenii din Venezuela sper să fie în situaţia în care vor reuşi să-şi stabilească o conducere stabilă şi să se revină la un sistem democratic", a adăugat Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

El a adăugat că România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene. "România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene şi în acest moment Ministerul nostru de Externe se consultă în aşa fel încât să existe poziţii unitare. Cetăţenii români, cel puţin, sunt foarte puţini cetăţeni, sunt gestionaţi de reprezentanţa Uniunii Europene şi până în momentul de faţă Ministerul de Externe nu are informaţii că ar fi probleme cu cetăţeni români în Venezuela", a spus Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰