"Am rămas fără puiul meu drag!" Român de 22 de ani, mort în Germania. Nelu avea un copil de doi ani

Noul An a devenit întunecat pentru o familie din Vrancea. Fiul lor, Nelu-Iulia, la rândul său tatăl unei fetiţe de doi ani, s-a stins din viaţă la doar 22 de ani, la scurt timp după ce a fost dat dispărut de cei dragi.

de Redactia Observator

la 03.01.2026 , 20:52
Nelu a plecat pe 27 decembrie 2025 spre Germania, în localitatea Aukrug, iar din 28 decembrie, familia nu mai putuse să îl contacteze. Familia l-a dat dispărut. De curând însă, cei dragi au primit vestea cuplită. Românul a fost găsit mort în Germania.

„De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag! A murit!”, a scris tatăl lui Nelu.

Găsit mort în Germania

Tatăl a povestit pentru Ziarul de Vrancea că fiul său lucra de aproximativ două luni în Germania, ca șofer de curierat, la firma Tapkan Logistics GmbH, parteneră Amazon, în zona Hamburg. Deși familia îl rugase să rămână acasă până după Revelion, tânărul a ales să plece, temându-se că va pierde o parte din salariu și locul de muncă.

„Cât a fost acasă, tot a primit mesaje de la patron să nu lipsească de pe 29 de la muncă…”, a spus tatăl său.

Drama este cu atât mai mare cu cât Nelu-Iulian a lăsat în urma sa o fetiţă de doar doi ani. Familia a precizat că nu poate oferi mai multe detalii până la finalizarea autopsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului.

