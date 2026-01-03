Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Observator » Ştiri externe » SUA au atacat Venezuela. Trump: "Noi vom conduce ţara până când cineva va prelua puterea"

SUA au atacat Venezuela. Trump: "Noi vom conduce ţara până când cineva va prelua puterea"

Forțele speciale americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, în urma unui raid complex desfășurat în această dimineață în capitala Caracas. Operațiunea a început cu atacuri aeriene asupra mai multor baze militare, urmate de incursiunea unor elicoptere mari de transport trupe. Explozii puternice au fost raportate atât în capitală, cât și în alte regiuni ale țării. Raidurile vin după ce Washingtonul a acuzat Venezuela de trimiterea unor cantități masive de droguri în SUA și de distrugerea mai multor bărci ale traficanților.

de Redactia Observator

la 03.01.2026 09:45
SUA au atacat Venezuela, explozii în Caracas. Trump anunţă că l-a capturat pe Maduro Profimedia Images
Cuprins
Sorteaza dupa:
03.01.2026, 21:25

Reacţia ministrului de Externe român pe situația din Venezuela: Suntem în strânsă coordonare cu UE

România se coordonează cu statele Uniunii Europene pentru o poziție comună privind situația din Venezuela și susține demersurile internaționale care vizează tragerea la răspundere a regimului condus de Nicolas Maduro, a anunțat ministra de Externe, Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a declarat că Bucureștiul participă la consultări europene pentru pregătirea unei declarații comune înaintea Consiliului de Securitate al ONU, în contextul deteriorării situației politice și de securitate din Venezuela.

Potrivit Oanei Țoiu, aducerea lui Nicolas Maduro în fața justiției ar putea limita traficul de droguri, ar putea oferi venezuelenilor o perspectivă de viitor și ar consolida respectarea regulilor internaționale.

Ministra a subliniat că România urmărește cu atenție evoluțiile din Venezuela și din cauza existenței unei comunități cu rădăcini românești.

Prioritatea autorităților române rămâne siguranța cetățenilor români din această țară, iar misiunile diplomatice și consulare din America Latină sunt pregătite să ofere sprijin, în coordonare cu structurile Uniunii Europene.

Oana Țoiu a mai precizat că, în ultimele ore, statele UE au activat un mecanism comun de informare și asistență consulară.

România susține un comportament responsabil din partea autorităților de la Caracas și inițierea rapidă a unor demersuri care să permită revenirea Venezuelei la un regim democratic.

În mesajul său, ministra de Externe a amintit și de situația liderei opoziției venezuelene, María Corina Machado, forțată să trăiască în clandestinitate din cauza presiunilor regimului Maduro.

Ea a transmis că regimurile autoritare nu pot suprima la nesfârșit voința cetățenilor.

România și Uniunea Europeană susțin combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate, considerate amenințări directe la adresa securității comune.

„Împărtășim pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri și a criminalității organizate, care reprezintă o amenințare semnificativă la securitatea noastră comună”.

UE a instituit mai multe rânduri de sancțiuni împotriva regimului de la Caracas, inclusiv după alegerile prezidențiale din iulie 2024, considerate profund viciate.

România și Uniunea Europeană nu îl recunosc pe Nicolas Maduro drept președinte legitim al Venezuelei.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 18:41

Trump, principalele declaraţii după operaţiunea din Venezuela

Puterea americană militară a fost folosită pentru a lansa o operaţiunea aşa cum n-a mai fost din Al Doilea Război Mondial. A fost una dintre cele mai uimitoare operaţiuni militare din istoria Americii. Poate fi comparată cu operaţiunea siturilor nucleare din Iran. Nicio altă naţiune nu ar fi reuşit ce a obţinut Statele Unite noaptea trecută. Toate capacităţile venezuelene militare au fost blocate. Maduro a fost capturat alături de soţia sa, amândoi vor ajunge în faţa justiţiei pentru campania lor de narco-terorism împotriva Statelor Unite.

În timpul operaţiunii ne-am dat seama că eram aşteptaţi, dar forţele venezuelene au fost copleşite. Dacă aţi fi văzut ce am văzut eu noaptea trecută, aţi fi fost cu adevărat impresionaţi. Niciun militar american nu a fost ucis, nu am pierdut niciun dispozitiv militar pe teren. Capacităţile noastre militare sunt de neimaginat. 

Ne vom preocupa să fie o tranziţie sigură. Ne vom asigura că nu va prelua puterea cineva ca Maduro. Ne vom asigura că noi vom conduce ţara (n.red. Venezuela) până când cineva va prelua puterea. Vom rămâne în regiune până când o tranziţie sigură va putea fi făcută, noi vom asigura conducerea.

Suntem pregătiţi pentru un al doilea val de atac, dacă va fi nevoie. Având în vedere succesul primei operaţiuni, nu cred că va fi nevoie, dar suntem pregătiţi pentru un al doilea val mult mai mare şi mai puternic.

Maduro va fi judecat cu toată puterea sistemului de justiţie american. Maduro se îndreaptă acum spre New York şi rămâne de văzut dacă va fi judecat la New York, Miami sau Florida. Traficul de droguri pe care el l-a supravegheat a pus în pericol comunitatea americană. Mai mult, a trimis benzi criminale în SUA. Au fost cei care au acţionat în Colorado şi au lovit poliţişti americani. De acum încolo, Maduro nu va mai putea să ameninţe vreun cetăţean american sau venezulean. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 18:30

Prima imagine cu Nicolas Maduro, după atacul din Venezuela

Donald Trump a postat prima imagine cu Nicolas Maduro la bordul navei Iwo Jima. Trump a publicat fotografia pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 17:35

Rusia cere SUA eliberarea lui Maduro

Rusia a cerut sâmbătă Statelor Unite să-i elibereze pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, după ce Washingtonul a anunţat capturarea cuplului anterior în cursul zilei.

"Îndemnăm autorităţile americane să-şi reconsidere această poziţie şi să-i elibereze pe preşedintele ales legal al unei ţări suverane şi soţia sa", a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 17:31

Nicolas Maduro şi soţia sa, la bordul unei nave americane, în drum spre New York

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se află în drum spre New York la bordul navei de război Iwo Jima, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat Fox News. Cei doi ar fi fost scoşi din Venezuela şi duşi pe navă cu un elicopter.

Nava Iwo Jima este o navă de asalt amfibie a Marinei SUA, proiectată în principal pentru transportul de puşcaşi marini şi elicoptere în anii 1960. A devenit cunoscută pentru operaţiunile sale din războiul din Vietnam şi ca navă de recuperare pentru misiunile spaţiale Apollo.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 16:34

Vicepreşedintele Venezuelei ar fi în Rusia

Vicepreşedintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă patru surse familiarizate cu mişcările sale, după ce preşedintele Donald Trump a afirmat că preşedintele Nicolas Maduro a fost arestat de forţele americane şi a fost scos din ţară, relatează Reuters.

Fratele vicepreşedintei, Jorge Rodriguez, care este preşedintele Adunării Naţionale, se află în Caracas, au declarat trei surse care cunosc locul în care se află acesta.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 16:28

Trump: "Maduro a vrut să negocieze într-un final, în ultimele zile, dar eu nu am mai vrut"

Donald Trump, preşedintele SUA, a povestit cum a decurs operaţiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Potrivit acestuia, intervenţia forţele speciale americane era planificată din urmă cu 4 zile, dar nu a putut fi pusă în practică din pricina vremii. De asemenea, Trump a mai precizat că Maduro locuia într-o fortăreaţă, dar incursiunea desfăşurată de Delta Force cu precizie chirurgicală nu i-a mai dat timp să-şi activeze toate măsurile de siguranţă.

Trump a mai spus că preşedintele venezuelean era foarte bine păzit, iar un soldat american a fost rănit în timpul operaţiunii. Preşedintele american a mai precizat şi că Maduro părea dispus să negocieze în ultimele zile, dar el nu a mai vrut să negocieze.

Preşedintele american Donald Trump a susţinut sâmbătă că a urmărit în direct operaţiunea de capturare şi scoatere din ţară a omologului său venezuelean Nicolas Maduro. "Am urmărit-o literalmente ca şi cum aş fi urmărit o emisiune televizată", a declarat Trump într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News. "Ne-am uitat dintr-o cameră şi am urmărit fiecare aspect", a adăugat el, fără a preciza cine mai era prezent.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 16:11

Cum a fost capturat Maduro

Potrivit unor surse citate de CNN, preşedintele Venezuelei şi soţia sa, Cilia Flores, era în dormitor în momentul în care operatorii Delta Force au pătruns în reşedinţa prezidenţială din Caracas. Cuplul prezidenţial a fost capturat în mijlocul nopţii. Raidul efectuat de Delta Forcea nu s-a soldat cu rănirea vreunuia dintre operatorii americani.

FBI ar fi participat alături de Delta Force la capturarea liderului venezulean

Conform unor surse, o echipă de agenți FBI s-a aflat alături de forțele speciale americane care au desfășurat operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. În prezent, sunt în curs planuri pentru a-l transfera pe Maduro la New York, unde va fi judecat la o instanță federală din Manhattan.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 16:05

Reacţia Chinei după evenimentele din Venezuela

China şi-a avertizat cetăţenii să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat, potrivit agenţiei de presă de stat chineze Xinhua, care a atribuit ştirea unei declaraţii emise de Ministerul de Externe. "Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada Chinei în Venezuela le reamintesc cetăţenilor chinezi să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat", se arată în declaraţie.

Cetăţenilor chinezi, personalului şi organizaţiilor care se află deja în Venezuela, China le recomandă "să monitorizeze îndeaproape situaţia de securitate locală, să întărească măsurile preventive şi precauţiile de urgenţă, să evite călătoriile inutile şi să se ţină departe de zone de conflict sau sensibile. În caz de urgenţă, vă rugăm să contactaţi imediat poliţia şi Ambasada Chinei în Venezuela pentru asistenţă", se adaugă în declaraţie.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 15:47

Marea Britanie susţine că n-a fost implicată în atacul SUA din Venezuela

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că Londra nu a fost implicată în atacurile Statelor Unite asupra Venezuelei de sâmbătă şi că este important să se respecte dreptul internaţional şi că doreşte să vorbească cu preşedintele american Donald Trump şi să afle exact ce s-a întâmplat. Întrebat dacă va condamna acţiunea SUA, la fel ca liderii liberal-democraţilor şi ecologiştilor britanici, care au numit-o ilegală, laburistul Keir Starmer a spus că vrea mai întâi să înţeleagă exact ce s-a întâmplat.

"Este evident o situaţie care evoluează rapid şi trebuie să stabilim toate faptele", a spus el într-o declaraţie transmisă presei britanice. "Vreau să vorbesc cu preşedintele Trump. Vreau să vorbesc cu aliaţii. Pot să vă spun clar că nu am fost implicaţi. Spun şi cred întotdeauna că ar trebui să respectăm cu toţii dreptul internaţional", a adăugat el.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 15:40

Mexic condamnă atacurile SUA asupra Venezuelei

Guvernul Mexicului a condamnat atacurile lansate de armata Statelor Unite asupra unor ținte din Venezuela, calificând acțiunea drept unilaterală și avertizând că aceasta pune în pericol stabilitatea regională, notează Al Jazeera. Guvernul mexican a reacționat ferm după atacurile efectuate de forțele armate ale Statelor Unite asupra unor obiective aflate pe teritoriul Venezuelei.

Într-un comunicat oficial, Ministerul de Externe al Mexicului a transmis că "condamnă și respinge cu fermitate acțiunile militare desfășurate unilateral în ultimele ore" de SUA împotriva Republicii Bolivariene Venezuela. Autoritățile mexicane consideră că intervenția militară afectează grav echilibrul din regiune și riscă să escaladeze tensiunile dintre statele din America Latină. Potrivit Ministerului de Externe, astfel de acțiuni "pun în mod serios în pericol stabilitatea regională".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 15:03

Nicolas Maduro şi soţia sa, puşi sub acuzare în SUA

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi "vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american", a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, informează dpa.

"Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost puşi sub acuzare în Districtul Sudic din New York. Nicolas Maduro a fost acuzat de conspiraţie la narcoterorism, conspiraţie la importul de cocaină, deţinere de mitraliere şi dispozitive distructive şi conspiraţie în vederea deţinerii de mitraliere şi dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. În curând, aceştia se vor confrunta cu mânia deplină a justiţiei americane pe teritoriul american, în instanţele americane", a declarat Bondi.

Procurorul general al SUA i-a mulţumit, "în numele întregului Departament de Justiţie al SUA, (...) preşedintelui (american Donald) Trump pentru curajul de a cere socoteală în numele poporului american", dar şi armatei americane "curajoase care a condus misiunea incredibilă şi de mare succes de a-i captura pe aceşti doi presupuşi traficanţi internaţionali de narcotice".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 15:00

Rusia cere clarificări despre starea lui Maduro

Rusia a cerut sâmbătă clarificări "imediate" cu privire la situaţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, declarând că este "extrem de alarmată" de informaţiile conform cărora acesta ar fi fost "scos cu forţa" din ţară.

"Suntem extrem de alarmaţi de informaţiile conform cărora preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din ţară în urma agresiunii de astăzi (sâmbătă) lansate de Statele Unite", a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, solicitând "clarificări imediate cu privire la această situaţie".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 14:55

CNN: Trump a dat undă verde pentru capturarea lui Maduro în urmă cu câteva zile

Preşedintele Donald Trump a dat undă verde în urmă cu câteva zile pentru capturarea lui Nicolas Maduro, iar misiunea a fost îndeplinită de unitatea Delta Force a Armatei, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, relatează CNN.

Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în Statele Unite, a spus persoana respectivă, dar nu era clar unde se afla exact sâmbătă dimineaţă liderul venezuelean. Localizarea lui a fost urmărită de CIA, căreia Trump i-a dat autorizaţie pentru activităţi secrete în Venezuela în urmă cu câteva luni. Datele din Sistemul de informaţii privind incendiile pentru gestionarea resurselor (FIRMS) al NASA au detectat în primele ore ale zilei două semnale termice în apropiere de Fort Tiuna, o importantă instalaţie militară venezueleană.

Cele două semnale au fost detectate la ora 02:33, ora locală (08:33, ora României). Videoclipurile geolocalizate de CNN au arătat incendii şi explozii de amploare în apropierea Fort Tiuna sâmbătă dimineaţă. NASA colectează aceste date pentru a detecta anomalii termice în întreaga lume, cum ar fi incendii de lungă durată.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 14:05

Expert militar: Operațiunea SUA în Venezuela, derulată cu "viteză și precizie impresionante"

Operaţiunea SUA în Venezuela din cursul nopţii pare să se fi desfăşurat cu "viteză impresionantă", probabil cu implicarea forţelor speciale, potrivit unui specialist în muniţii şi informaţii care a vorbit cu CNN, citat de News.ro.

N.R. Jenzen-Jones, directorul companiei de cercetare Armament Research Services, a declarat sâmbătă pentru CNN că operaţiunea "pare, la prima vedere, să fi fost desfăşurată cu o viteză şi precizie impresionante".

"Combinaţia dintre aeronavele vizibile, prezenţa cunoscută a anumitor nave americane şi natura şi volumul atacurilor raportate în imaginile care circulă online au sugerat imediat că era în curs un raid cu ajutorul forţelor speciale (SOF)", a spus el.

Elicoptere, aeronave specializate și sprijin aerian complex

"Pe lângă cel puţin o duzină de elicoptere, operaţiunea probabil a fost susţinută de un pachet aerian robust, cuprinzând atât aeronave cu aripi fixe, cât şi cu aripi rotative, inclusiv aeronave specializate", a spus Jenzen-Jones.

Operaţiunea probabil a necesitat o planificare amplă, dar până în prezent, „numărul şi natura” atacurilor raportate sugerează un "set limitat de ţinte".

La rândul său, Venezuela dispune de "sisteme robuste de apărare aeriană şi forţe militare, paramilitare şi de aplicare a legii distribuite la nivel local" în Caracas, a arătat Jenzen-Jones, ceea ce înseamnă că un raid de acest tip ar fi fost "dificil de realizat cu viteza şi precizia demonstrate aici". Însă, "în practică, corupţia, pregătirea deficitară, lipsa întreţinerii şi alţi factori reduc semnificativ această ameninţare", a spus el referindu-se la forţa de ripostă venezueleană.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 14:02

Cum au escaladat tensiunile în Venezuela

Statele Unite l-au acuzat pe Maduro că ar conduce un "narco-stat" şi că a fraudat alegerile. Liderul venezuelean, care i-a succedat lui Hugo Chavez la putere în 2013, a declarat că Washingtonul doreşte să preia controlul asupra rezervelor de petrol ale ţării, cele mai mari din lume.

Deocamdată, nu există o confirmare a capturării sale din partea guvernului venezuelean. Până acum, a existat un comunicat special sau o declaraţie din partea guvernului venezuelean, care respinge acţiunile pe care le atribuie imediat guvernului SUA. De asemenea, comunicatul cheamă la acţiune susţinătorii guvernului din toată ţara - adică miliţiile şi organizaţiile de bază care îl susţin pe Maduro.

Cum s-a ajuns aici

Este vorba de o escaladare semnificativă a unei situaţii care se conturează de luni de zile. BBC consideră însă că este o intensificare semnificativă a evenimentelor, remarcând totodată cea mai mare concentrare militară americană din America de după Războiul Rece.

Mai întâi, au avut loc atacuri aeriene asupra unor ambarcaţiuni rapide care se presupune că transportau droguri prin apele teritoriale ale Venezuelei. Aceste atacuri s-au extins în estul Caraibelor, Pacific şi în alte părţi - până în prezent au fost ucise 110 persoane. Forţele americane au confiscat două petroliere sancţionate, iar un al treilea vas este urmărit.

De Crăciun, Trump a făcut referire la un prim atac terestru, asupra unei infrastructuri portuare. Există foarte puţine detalii despre acest lucru, dar BBC a analizat declaraţiile martorilor şi crede că ar fi avut loc în Zulia, un stat bogat în petrol.

Ce se ştie despre capturarea lui Nicolas Maduro

Există încă puține informații clare despre capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. Donald Trump nu a oferit detalii despre modul în care acesta a fost reținut și nici despre locul unde a fost dus. Potrivit CBS, partenerul BBC din Statele Unite, Maduro ar fi fost capturat de Delta Force, una dintre cele mai elitiste unități antiteroriste ale armatei americane. Trump urmează să susțină o conferință de presă la reședința sa din Mar-a-Lago, unde ar putea oferi mai multe explicații despre operațiune.

Atacurile au avut loc în jurul orei 02:00 dimineața, ora locală, când în Caracas s-au auzit explozii puternice, iar coloane de fum au fost văzute ridicându-se deasupra orașului. Printre țintele lovite se numără aerodromul militar La Carlota, aflat în centrul capitalei, și Fuerte Tiuna, una dintre cele mai mari baze militare din Venezuela. Mai multe zone din apropiere au rămas fără electricitate. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu explozii și elicoptere militare, însă acestea nu au fost verificate oficial. Deocamdată, nu se știe dacă există victime. Guvernul venezuelean a anunțat că au fost lovite și statele Miranda, Aragua și La Guaira, scrie BBC.

Reacţia autorităţilor de la Caracas

Reacția autorităților de la Caracas a fost dură. Vicepreședinta Delcy Rodríguez a declarat că guvernul nu știe unde se află Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, și a cerut dovezi imediate că sunt în viață. Ministrul Apărării a susținut că atacurile au lovit inclusiv zone civile și a anunțat că se strâng date despre posibili morți și răniți.

El a afirmat că Venezuela va rezista prezenței trupelor străine pe teritoriul său. Guvernul a condamnat oficial acțiunea SUA, pe care a numit-o o agresiune militară extrem de gravă, acuzând Washingtonul că amenință pacea internațională și încearcă să pună mâna pe resursele strategice ale țării, în special petrolul și mineralele.

Inițial, Casa Albă a refuzat să comenteze evenimentele. Ulterior, Donald Trump a confirmat pe platforma sa, Truth Social, că Statele Unite se află în spatele atacurilor. El a scris că SUA au desfășurat un atac de amploare împotriva Venezuelei și că Nicolás Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară, într-o operațiune realizată împreună cu autoritățile americane. Trump a anunțat că vor urma mai multe detalii.

Ştirea integrală poate fi citită aici.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 13:40

Primele reacţii din Europa

Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional, a reacţionat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia, în urma unei operaţiuni în forţă a Statelor Unite.

Kaja Kallas a precizat că a discutat cu secretarul de stat Marco Rubio şi cu ambasadorul UE la Caracas şi „monitorizează îndeaproape” situaţia. "UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate şi a susţinut o tranziţie paşnică. În orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reţinere", a scris Kallas într-o postare pe X.

Ea a subliniat în final că siguranţa cetăţenilor UE în Venezuela este „prioritatea principală” a blocului comunitar. La rândul său, ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, a declarat sâmbătă că Roma şi reprezentanţa diplomatică a acesteia la Caracas monitorizează orice evoluţie a situaţiei din Venezuela, acordând o atenţie specială comunităţii italiene din această ţară.

Tajani a declarat într-o postare pe X că prim-ministrul italian Giorgia Meloni este ţinută la curent în permanenţă şi că unitatea de criză a Ministerului de Externe era operaţională. Reuters relatează că ambasadorul Italiei în Venezuela a declarat sâmbătă la televiziunea de stat italiană Rai că aproximativ 160.000 de italieni locuiesc în prezent în ţară, majoritatea dintre ei având dublă cetăţenie, precum şi unii care se află acolo din motive de muncă şi turism.

Ministerul de Externe al Germaniei a declarat sâmbătă că urmăreşte „cu mare îngrijorare” situaţia din Venezuela şi că o echipă de criză se va reuni mai târziu pentru discuţii suplimentare. O comunicare scrisă obţinută de Reuters arată că ministerul este în contact strâns cu ambasada din Caracas şi că o echipă de criză se va reuni mai târziu sâmbătă.

Spania solicită dezamorsarea crizei şi moderare, precum şi luarea de măsuri în conformitate cu dreptul internaţional şi principiile Cartei ONU. În acest sens, Spania este pregătită să-şi ofere bunele oficii pentru a ajunge la o soluţie paşnică şi negociată a crizei actuale, scrie The Guardian. Spania a reamintit că nu a recunoscut rezultatele alegerilor din 28 iulie 2024 şi că a susţinut întotdeauna iniţiativele menite să găsească o soluţie democratică pentru Venezuela.

De asemenea, reiterează că a primit şi va continua să primească zeci de mii de venezueleni care au fost nevoiţi să părăsească ţara din motive politice şi că este pregătită să contribuie la găsirea unei soluţii democratice, negociate şi paşnice pentru această ţară.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 13:40

Trinidad și Tobago neagă implicarea în operațiunile militare ale SUA împotriva Venezuelei

Ministerul de Externe din Trinidad și Tobago a transmis că statul din Caraibe nu a participat la operațiunile militare desfășurate sâmbătă de Statele Unite împotriva Venezuelei.

"Trinidad și Tobago continuă să mențină relații pașnice cu poporul Venezuelei", se arată într-un comunicat al ministerului.

Precizarea vine în contextul în care țara a oferit, în ultima perioadă, sprijin Statele Unite ale Americii în cadrul campaniei de combatere a traficului de droguri din regiunea Caraibelor.

În ultimele săptămâni, Trinidad și Tobago a permis acostarea unei nave de război americane, a găzduit exerciții militare comune cu trupe americane, a acordat permisiunea de tranzit pentru aeronave militare ale SUA prin aeroporturile sale și a autorizat instalarea unui sistem radar american pe teritoriul său.

Autoritățile de la Port of Spain au precizat că aceste măsuri fac parte din angajamentele asumate de țară pentru cooperarea cu Statele Unite în domeniul securității regionale.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 12:55

Evacuări din cel mai mare complex militar din Venezuela

Zeci de locuitori din Fort Tiuna, principalul complex militar al Venezuelei, situat în Caracas, au fugit din complex sâmbătă dimineaţa devreme, după o serie de explozii care au zguduit capitala Venezuelei şi care au coincis cu relatări de la mai multe instituţii media americane conform cărora Washingtonul a ordonat atacuri asupra unor ţinte din Venezuela.

Una dintre explozii a avut loc pe un munte din apropierea Fort Tiuna - care adăposteşte sediul Ministerului Apărării - şi a provocat o pană de curent în zonă şi în cartierele înconjurătoare, în timp ce o aeronavă se auzea zburând deasupra, potrivit EFE.

Imediat, locatarii blocurilor de apartamente din cadrul instalaţiei militare au început să coboare scările, mulţi încercând să părăsească zona. Unii au fugit pe jos, în timp ce alţii au folosit vehicule, majoritatea fiind pline de oameni care fugeau de la locul atacului de teama altor explozii.

Un militar le-a ordonat şoferilor să stingă farurile maşinilor, aliniate pentru a ieşi pe una dintre intrările principale ale complexului militar. În interiorul unuia dintre vehicule, un cuplu se îndrepta spre o altă zonă din Caracas, unde erau cazate rude. Femeia se ruga pentru protecţia casei sale, în timp ce bărbatul vorbea cu rudele pentru a verifica dacă sunt bine.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 12:54

Reacţia Kremlinului după ce SUA au atacat Venezuela

Rusia este profund îngrijorată şi condamnă "actul de agresiune armată" împotriva Venezuelei comis de Statele Unite, a declarat sâmbătă Ministerul rus de Externe, relatează Reuters.

"În situaţia actuală, este important... să prevenim o escaladare şi să ne concentrăm pe găsirea unei ieşiri din această situaţie prin dialog", a precizat ministerul rus într-un comunicat.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 12:53

Senator SUA: Atacurile împotriva Venezuelei s-au încheiat

Statele Unite ale Americii au încheiat operaţiunea militară din Venezuela după capturarea liderului de stânga Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă un senator american, care l-a citat pe secretarul de stat Marco Rubio.

"Rubio nu prevede nicio altă acţiune în Venezuela acum, când Maduro se află în custodia SUA", a scris senatorul Mike Lee, un republican care iniţial a criticat operaţiunea, pe contul său de pe platforma X, după o convorbire la telefon cu Rubio. Potrivit lui Lee, Rubio i-a spus că Maduro a fost arestat de forţele americane şi va fi judecat în SUA.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 12:46

Trump, despre capturarea lui Maduro: "O operaţiune genială"

După ce a anunţat capturarea lui Maduro, Trump a sărbătorit succesul misiunii.

"O planificare bună și o mulțime de trupe grozave, grozave și oameni grozavi. A fost o operațiune genială", a declarat Trump, potrivit NYT

Întrebat dacă a cerut autorizație congresului înainte ca armata și forțele de ordine să înceapă o "lovitură de mare amploare", Trump a oferit un răspuns evaziv: "Vom discuta despre asta. Vom avea o conferință de presă. Veți afla totul la 11:00". Convorbirea dintre Donald Trump şi jurnalişti a durat 50 de secunde.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 12:40

Secretarul de stat adjunct al SUA spune că Maduro va fi "judecat, în sfârşit, pentru crimele sale"

Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat sâmbătă că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane Delta, sâmbătă dimineață, "va fi în sfârșit judecat pentru crimele sale", relatează Reuters, citat de Agerpres.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că Statele Unite au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care, împreună cu soția sa, Cilia Flores, a fost capturat și scos din țară pe calea aerului.

"Operațiunea a fost efectuată în colaborare cu forțele de ordine americane", a declarat Trump într-un mesaj pe platforma de socializare Truth Social, adăugând că va oferi mai multe informații sâmbătă, într-o conferință de presă la ora locală 11:00 (16:00 GMT, 18:00 ora României) de la reședința sa din Mar-a-Lago, în Florida.

Trump a confirmat atacul la doar câteva ore după ce au fost raportate explozii și survoluri de avioane militare în Caracas și în alte părți ale țării. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 12:28

Noapte de foc în Venezuela

Mai multe explozii au avut loc în Caracas şi în alte două regiuni ale Venezuelei. Imaginile de pe reţele de socializare par să arate elicoptere care deschid focul. Ţintele au fost o bată militară, una aeriană şi un centru de comunicaţii. În urma deflagraţiilor, mai multe cartiere ale capitalei au rămas fără curent electric. Sute de oameni au ieşit pe străzi, cuprinşi de panică.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 12:10

Anunţul ministrului Apărării din Venezuela

Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a declarat că atacul lansat sâmbătă de Statele Unite a afectat zone urbane din mai multe regiuni ale țării, fiind folosite rachete și proiectile trase din elicoptere de luptă americane, scrie CNN.

Potrivit oficialului venezuelean, autoritățile strâng în prezent informații privind numărul persoanelor ucise și rănite în urma atacului. Acesta a confirmat, totodată, că baza militară Fort Tiuna, din capitala Caracas, a fost vizată.

Padrino López a subliniat că Venezuela va rezista prezenței trupelor străine pe teritoriul său.

"Această invazie reprezintă cea mai mare insultă pe care a suferit-o vreodată țara", a adăugat ministrul Apărării.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 11:53

Trump va susţine o conferinţă de presă la 18:00, ora României

Statele Unite l-au acuzat de mult timp pe Nicolas Maduro că ar conduce o organizație internațională de trafic de droguri, acuzație pe care Maduro o neagă. Donald Trump nu a oferit detalii despre cum a fost capturat Maduro sau unde a fost dus. Guvernul venezuelean nu a confirmat încă informația, scrie BBC

Statele Unite oferiseră o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro. Această recompensă, împreună cu mobilizarea militară masivă din regiune în ultimele luni, a fost interpretată în zonă ca un semnal pentru ca cineva din interiorul țării să se răzvrătească împotriva lui.

Donald Trump a mai anunţat pe Truth Social că va avea o conferință de presă la ora 11:00 (n.r. 18:00 ora României), la reședința sa din Florida, Mar-a-Lago.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 11:32

Trump anunță că i-a capturat pe Maduro și pe soția acestuia

Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că Statele Unite au efectuat un atac major împotriva Venezuelei, soldat cu capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale, și a precizat că vor fi oferite mai multe detalii într-o conferință de presă.

“Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa. Această operațiune a fost realizată în coordonare cu autoritățile judiciare ale SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00 (n.r. ora 18, ora României), la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele Donald J. Trump”, a transmis președintele american pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Citeşte întreaga ştire aici.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 11:27

"Cerul s-a făcut roșu". Mărturii după exploziile din Venezuela

Un locuitor al orașului de coastă Higuerote a povestit pentru CNN că a fost trezit de zgomote pe care la început le-a confundat cu artificii, înainte ca mai multe explozii să zguduie orașul, cerul devenind roșu, iar vecinii alergând speriați pe stradă. Higuerote se află pe coasta Venezuelei, la aproximativ 85 km est de Caracas.

Potrivit presei locale Efecto Cocuyo și Tal Cual Digital, exploziile au fost auzite în statul La Guaira, la nord de Caracas, și în Higuerote. "La început am crezut că sunt artificii", a spus tânărul de 23 de ani. "Apoi a urmat o altă explozie și pământul a început să se cutremure. Atunci am realizat că era ceva serios. Vecinii mei strigau și alergau pe stradă, așa că am ieșit afară și am văzut un nor uriaș de fum.

Cerul s-a făcut roșu brusc, iar câteva secunde mai târziu s-a auzit un zgomot puternic. Apoi a fost liniște aproximativ 20 de minute, după care am auzit din nou avioane și încă două explozii. Totul se cutremura după aceea. Exploziile păreau controlate, dar distruseseră aproape întreg aeroportul.

Acum, la două ore după eveniment, nu am auzit sirene de ambulanță, poliție sau pompieri. Ultima bombă a căzut acum 40 de minute. Nu am mai auzit nimic după aceea, iar majoritatea prietenilor și cunoscuților mei sunt speriați și postează videoclipuri pe WhatsApp. Este un haos total".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 11:10

Explozie puternică surprinsă la un aeroport din Venezuela

Pe X circulă Imagini care arată o explozie masivă produsă la aeroportul Higuerote, din statul Miranda, în nordul Venezuelei. Exploziile secundare și incendiul declanșat sugerează că ar fi fost vorba despre un atac asupra unui lansator de rachete sol-aer aparținând Forțelor Aeriene Venezuelene.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 11:04

Un senator american susţine că SUA nu are "interese naţionale vitale" în Venezuela

Senatorul american Brian Schatz, membru al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a avertizat împotriva oricărei implicări militare a Statelor Unite în Venezuela, în contextul informațiilor privind exploziile auzite în capitala Caracas, potrivit CNN.

Într-o postare pe platforma X, Schatz a scris că Statele Unite "nu au interese naționale vitale în Venezuela care să justifice un război".

Reacția vine după ce Guvernul venezuelean a acuzat Statele Unite că ar fi lansat un atac asupra capitalei Caracas și asupra statelor Miranda, Aragua și La Guaira. În acest context, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a semnat un decret prin care a instituit starea de urgență.

Autoritățile americane nu au recunoscut public nicio implicare în exploziile raportate în Venezuela.

Brian Schatz se numără printre primii legislatori americani care au reacționat public la aceste evenimente. Senatorul a lansat și un atac direct la adresa președintelui american Donald Trump, sugerând că administrația de la Washington repetă greșelile trecutului.

"Ar fi trebuit să fi învățat până acum să nu ne mai împiedicăm într-o altă aventură stupidă. Și nici măcar nu se obosește să le spună americanilor ce naiba se întâmplă", a declarat Schatz.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:53

SUA şi-au sporit prezența militară în Caraibe

Statele Unite și-au sporit semnificativ prezența militară în Caraibe în ultimele luni, trimițând mii de militari și peste o duzină de nave de război, potrivit CNN.

O parte din aceste forțe au fost implicate în operațiuni care au distrus cel puțin 36 de bărci suspectate că transportau droguri și au dus la moartea a 115 persoane. Campania, numită Joint Task Force Southern Spear, are ca scop oprirea fluxului de droguri către SUA.

Până la mijlocul lunii decembrie, în regiune se aflau:

  • USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group, cu cel mai mare portavion din lume;
  • Distrugătoarele ghidate Arleigh Burke: USS Mahan și USS Bainbridge;
  • Nava USS Winston S. Churchill;
  • Iwo Jima Amphibious Ready Group și 22nd Marine Expeditionary Unit, cu peste 4.500 de marinari și infanteriști. Aceasta include navele USS Fort Lauderdale și USS San Antonio.
  • Alte nave americane în zonă includ USS Gettysburg, Thomas Hudner, Stockdale și Lake Erie.

De asemenea, SUA au concentrat mii de militari în Puerto Rico, unde a fost redeschisă Naval Station Roosevelt Roads, închisă de mai multe decenii. În Puerto Rico au fost trimise și 10 avioane F-35 și cel puțin 3 drone MQ-9 Reaper.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:37

Reacţiile preşedinţilor Columbiei şi Cubei după ce au fost auzite explozii în Caracas

Preşedintele columbian Gustavo Petro a cerut ONU să se "reunească imediat" după ce au fost auzite explozii în capitala venezueleană Caracas, potrivit CNN.

Explozii puternice s-au auzit sâmbătă în capitala venezueleană în jurul orei 2:00 dimineaţa (8:00, ora României), ora locală (0:50 ET).

"În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela", a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia.

Petro nu a specificat de unde ştie că au avut loc bombardamente şi nu a specificat cine sunt "ei".

"Bombardamentul se face cu rachete. OAS (Organizaţia Statelor Americane) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie să se reunească imediat", a scris liderul columbian.

Reacţia preşedintelui Cubei

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a condamnat ceea ce a numit un atac "criminal" al Statelor Unite asupra Venezuelei, într-o postare pe platforma X.

"Cuba denunță și cere de urgență reacția comunității internaționale împotriva atacului criminal al SUA asupra Venezuelei. Zona noastră de pace este atacată cu brutalitate."

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:33

Explozii în portul La Guaira

Un nou videoclip verificat de CNN arată o explozie în portul venezuelean La Guaira, situat la mai puțin de 16 kilometri nord de centrul Caracasului.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:24

Momentul exploziilor din Caracas

Pe platforma X circulă imagini cu momentul exploziilor și cu coloanele de fum care s-au ridicat în urma acestora. Ar fi fost lovite baza aeriană La Carlota și baza militară Fuerte Tiuna. Au avut loc explozii și în statul La Guaira, la nord de capitală, și în orașul Higuerote din statul Miranda, scrie presa locală.

Potrivit CNN, prima explozie a avut loc la ora locală 1:50, (n.r. 7:50 ora României). Aeronave zburând la joasă altitudine au fost auzite și de martorii citați de agențiile Reuters și AFP. Zona de sud a orașului a rămas fără electricitate. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:22

CBS News: Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela

Președintele Donald Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv facilități militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

Aceste atacuri survin după luni de consolidare militară a SUA în regiune, cu portavionul USS Gerald R. Ford și numeroase alte nave de război desfășurate în Caraibe. În ultimele săptămâni, SUA au capturat două petroliere în largul Venezuelei, au lansat atacuri letale asupra a peste 30 de ambarcațiuni despre care administrația spune că transportau droguri și au lovit, potrivit lui Trump, "zona de doc unde se încarcă bărcile cu droguri."

Administrația Trump îl acuză pe Maduro de trafic de droguri și de colaborare cu bande desemnate organizații teroriste, acuzații pe care Maduro le neagă. În Ajunul Crăciunului, Trump a refuzat să precizeze care este obiectivul său, dar a avertizat că, dacă Maduro "joacă dur", aceasta "va fi ultima dată când o poate face."

Maduro a declarat săptămâna aceasta că este deschis la discuții cu SUA privind traficul de droguri, petrolul și migrația "oriunde și oricând doresc americanii". În ultimele luni, Trump a avertizat în repetate rânduri că administrația sa ar putea ataca traficanții de droguri care traversează America Latină pe uscat "foarte curând", ceea ce ar marca o escaladare a campaniei militare americane împotriva ambarcațiunilor suspectate că transportă droguri.

"Vom începe să facem aceste atacuri și pe uscat", a declarat Trump reporterilor, pe 2 decembrie, în timpul unei ședințe de cabinet, referindu-se la atacurile administrației asupra navelor. "Știm traseele pe care merg. Știm totul despre ei. Știm unde locuiesc. Știm unde locuiesc cei răi. Și vom începe foarte curând și pe uscat."

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:14

Reacţia Guvernului venezuelean

Republica Bolivariană Venezuela respinge, condamnă și denunță în fața comunității internaționale gravissima agresiune militară comisă de actualul Guvern al Statelor Unite ale Americii împotriva teritoriului și populației venezuelene în localitățile civile și militare din orașul Caracas, capitala Republicii, precum și din statele Miranda, Aragua și La Guaira. Acest act constituie o încălcare flagrantă a Cartei Națiunilor Unite, în special a articolelor 1 și 2, care consacră respectul pentru suveranitate, egalitatea juridică a statelor și interdicția folosirii forței. O asemenea agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în grav pericol viața a milioane de persoane.

Obiectivul acestui atac nu este altul decât acela de a pune mâna pe resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale, încercând să frângă prin forță independența politică a Națiunii. Nu vor reuși. După mai bine de două sute de ani de independență, poporul și Guvernul său legitim rămân fermi în apărarea suveranității și a dreptului inalienabil de a‑și decide propriul destin. Încercarea de a impune un război colonial pentru a distruge forma republicană de guvernare și a forța o "schimbare de regim", în alianță cu oligarhia fascistă, va eșua, ca toate încercările anterioare.

Din 1811, Venezuela s‑a confruntat și a învins imperii. Când, în 1902, puteri străine au bombardat coastele noastre, președintele Cipriano Castro a proclamat: "Talpa insolentă a străinului a profanat pământul sacru al Patriei." Astăzi, cu morala lui Bolívar, Miranda și a eliberatorilor noștri, poporul venezuelean se ridică din nou pentru a‑și apăra independența în fața agresiunii imperiale.

"Poporul, în stradă"

Guvernul Bolivarian cheamă toate forțele sociale și politice ale țării să activeze planurile de mobilizare și să respingă acest atac imperialist. Poporul Venezuelei și Forța Armată Națională Bolivariană, într‑o perfectă fuziune popular‑militar‑polițienească, sunt desfășurate pentru a garanta suveranitatea și pacea. Simultan, Diplomația Bolivariană a Păcii va înainta plângerile corespunzătoare către Consiliul de Securitate al ONU, Secretarul General al organizației, CELAC și MNOAL, solicitând condamnarea și tragerea la răspundere a Guvernului Statelor Unite.

Președintele Nicolás Maduro a dispus toate planurile de apărare națională pentru a fi implementate în momentul și circumstanțele adecvate, în strictă conformitate cu prevederile Constituției Republicii Bolivariene Venezuela, Legii Organice privind Statele de Excepție și Legii Organice a Securității Naționale.

În acest sens, Președintele Nicolás Maduro a semnat și ordonat implementarea Decretului care declară "stare de perturbare externă" pe întreg teritoriul național, pentru a proteja drepturile populației, funcționarea deplină a instituțiilor republicane și pentru a trece imediat la lupta armată. Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă.

Apel la legitima apărare și solidaritate internațională

De asemenea, a ordonat desfășurarea imediată a Comandamentului pentru Apărarea Integrală a Națiunii și a Organismelor de Conducere pentru Apărarea Integrală în toate statele și municipalitățile țării.

În strictă conformitate cu articolul 51 al Cartei Națiunilor Unite, Venezuela își rezervă dreptul de a exercita legitima apărare pentru a‑și proteja poporul, teritoriul și independența. Facem apel la popoarele și guvernele din America Latină, Caraibe și din lume să se mobilizeze în solidaritate activă împotriva acestei agresiuni imperiale.

Așa cum a spus Comandantul Suprem Hugo Chávez Frías: "În fața oricăror noi dificultăți, oricât de mari ar fi, răspunsul tuturor patrioților este… unitate, luptă, bătălie și victorie", potrivit unei comunicări transmise din partea televiziunii publice din Venezuela.

Autoritățile americane încă nu au emis nicio declarație.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:12

Interesele Statelor Unite în Venezuela

La momentul actual, Chevron este singura companie americană activă în Venezuela, după ce a primit o licență în 2022, sub administrația lui Joe Biden, pentru a opera în ciuda sancțiunilor.

Administrația Trump a extins recent această scutire pentru Chevron, dar a revocat permisiunile altor companii, cum ar fi Repsol, pentru a reduce fluxul de fonduri către regimul Maduro. Astăzi, Chevron reprezintă aproximativ o cincime din producția de petrol a Venezuelei. Analiștii spun că firma ar fi printre cele mai bine poziționate pentru a beneficia, în cazul în care SUA ar relaxa sancțiunile.

Rafinăriile americane, în special cele din zona Golfului Mexic, sunt interesate de tipul de petrol "greu" produs de Venezuela, care este mai ieftin și mai profitabil de procesat.

"Lipsa petrolului venezuelean a fost problematică pentru rafinăriile americane în ultimii ani, pentru că înseamnă mai puțin petrol greu disponibil", explică Matt Smith, analist la Kpler. "Chiar dacă nu ar fi implicate în producție, ar fi cumpărători dornici", citează BBC.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:11

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar producția este extrem de scăzută

Venezuela are, potrivit estimărilor, 303 miliarde de barili de petrol, ceea ce o face țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, scrie BBC.

Însă cantitatea de petrol pe care țara o produce astăzi este mult mai mică. Producția a scăzut drastic de la începutul anilor 2000, după ce fostul președinte Hugo Chavez, urmat de administrația lui Nicolás Maduro, a consolidat controlul asupra companiei de stat PDVSA, determinând plecarea multor angajați experimentați.

Deși unele companii occidentale, inclusiv Chevron din SUA, mai operează în țară, activitatea lor s-a redus semnificativ ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite, menite să limiteze accesul lui Maduro la principala sursă economică a țării.

Sancțiunile, impuse pentru prima dată în 2015, în timpul administrației lui Barack Obama, din cauza presupuselor încălcări ale drepturilor omului, au izolat, de asemenea, Venezuela de investițiile și piesele necesare întreținerii infrastructurii petroliere.

În noiembrie, Venezuela a produs aproximativ 860.000 de barili pe zi, potrivit celui mai recent raport al Agenției Internaționale pentru Energie. Aceasta reprezintă doar o treime din producția de acum zece ani și mai puțin de 1% din consumul mondial de petrol.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:09

Acuzaţii de narco-terorism şi lovituri pe mare

Maduro a fost acuzat în Statele Unite de narco-terorism. Potrivit informaţiilor apărute, CIA s-ar fi aflat în spatele unui atac cu dronă, desfăşurat săptămâna trecută, asupra unei zone de andocare despre care se crede că era folosită de carteluri de droguri venezuelene. Ar fi fost prima operaţiune directă cunoscută pe teritoriul Venezuelei, de la începerea loviturilor americane asupra ambarcaţiunilor suspecte, în luna septembrie.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat, în repetate rânduri, în ultimele luni, că ar putea ordona lovituri asupra unor ţinte de pe teritoriul Venezuelei. De asemenea, Statele Unite au confiscat petroliere sancţionate în largul coastelor venezuelene, iar Trump a ordonat blocarea altora, o măsură care a fost percepută ca o încercare de a înăspri presiunea economică asupra ţării sud-americane.

Armata americană a atacat ambarcaţiuni în Marea Caraibilor şi în estul Oceanului Pacific încă de la începutul lunii septembrie. Până vineri, numărul loviturilor cunoscute a ajuns la 35, iar cel puţin 115 persoane au fost ucise, potrivit datelor făcute publice de administraţia Trump.

Aceste acţiuni au urmat unei consolidări majore a prezenţei militare americane în apele din apropierea Americii de Sud, inclusiv sosirea, în luna noiembrie, a celui mai avansat portavion american, care a adus mii de militari suplimentari într-o regiune ce înregistrează cea mai mare desfăşurare de forţe din ultimele generaţii.

Donald Trump a justificat loviturile asupra ambarcaţiunilor ca fiind o escaladare necesară pentru a opri fluxul de droguri către Statele Unite, susţinând că SUA se află într-un "conflict armat" cu cartelurile de droguri, informează NYT.

Exploziile din Caracas au fost relatate şi de televiziunea de stat din Iran, care a difuzat imagini din capitala Venezuelei. Iranul menţine de ani buni relaţii apropiate cu Venezuela, în parte pe fondul ostilităţii comune faţă de Statele Unite.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:07

Operaţiuni militare şi negocieri tensionate cu SUA

Incidentul are loc în contextul în care armata americană a vizat, în ultimele zile, ambarcaţiuni suspectate că ar fi implicate în trafic de droguri. Vineri, autorităţile venezuelene au anunţat că sunt deschise negocierilor cu Statele Unite pentru un acord privind combaterea traficului de droguri.

Preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a declarat, într-un interviu înregistrat şi difuzat joi, că Statele Unite ar încerca să forţeze o schimbare de regim şi să obţină acces la vastele rezerve de petrol ale ţării, printr-o campanie de presiune desfăşurată de mai multe luni, care a început odată cu o amplă desfăşurare militară în Marea Caraibilor, în luna august.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
03.01.2026, 10:04

Cel puţin şapte explozii în capitala Venezuelei

Potrivit relatărilor, exploziile au fost auzite în jurul orei 2:00, ora locală, în mai multe zone din Caracas, capitala Venezuela. Martori spun că, imediat după zgomote, oameni din diferite cartiere au ieşit pe străzi, iar din unele zone se puteau vedea persoane adunate în depărtare, relatează AP.

Până acum, nu este clar ce a provocat exploziile. Pentagonul şi Casa Albă nu au răspuns solicitărilor de a comenta situaţia.

Surse guvernamentale susţin că Nicolás Maduro a declarat "stare de perturbare externă" și îndeamnă populaţia să pună mâna pe arme și să apere teritoriul național. Într-un comunicat al Guvernului, președintele reiterează decretarea stării de urgență internațională. Și, în strictă conformitate cu articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, își rezervă dreptul de a exercita dreptul la autoapărare pentru a-și proteja poporul, teritoriul și independența. Mai mult, Guvernul acuză SUA că vizează rezervele naturale ale țării.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

venezuela sua explozii donald trump nicolas maduro
Înapoi la Homepage
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an!
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Comentarii