Turiştii care au petrecut Revelionul la Constaţa au avut parte de o zi superbă. Pentru că au fost temperaturi de primăvară, sute de oameni au ieşit la o plimbare pe faleză. Terasele din port şi cazinoul au fost pline ochi.

Pentru că au fost aproape 15 grade, în portul Tomis, la prânz, turiştii abia au mai găsit un loc liber la terase. Meniul a fost clar după mesele de sărbători. "E o zi aglomerată, aproape că nu avem locuri pe terasă. Lumea a ieşit să mânânce peşte, să mânâne un borş probabil după mesele copiase de sărbători", a declarat Simona Pericleanu, manager restaurant.

Anul trecut, peste 200.000 de vizitatori au fost la Cazino

"S-a comandat cel mai mult peştele, supa, fructele de mare, scoicile", a declarat Dorin Ciubotaru, manager restaurant. Buluc de oameni a fost şi pe faleză. Oamenii s-au îngrămădit şi la cazino, care azi s-a redeschis. "În cele trei zile şi jumătate de dupa Crăciun şi înainte de Revelion am primit undeva la 3.000 de vizitatori ceea ce este o cifră importantă", a declarat Ana Maria Mișa, director Cazino.

Un bilet costă 53 de lei. Anul trecut peste 200.000 de vizitatori au fost la Cazino, mai mulţi decât la Castelul Reginei Maria din Balcic.

