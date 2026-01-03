Statele Unite au lansat azi-noapte cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Elicopterele au bombardat capitala Venezuelei, iar trupele speciale l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro şi l-au scos din ţară. Intervenţia a lăsat în urmă mai mulţi morţi şi răniţi. Washingtonul îl acuză pe liderul de la Caracas că ar conduce un cartel periculos care vinde droguri în America. Guvernul său susţine, însă, că Statele Unite vor să pună mâna pe rezervele de petrol ale ţării.

Armata americană a început raidul aerian la ora două dimineaţa. Zgomotul exploziilor s-a auzit 90 de minute, timp în care au fost bombardate două baze militare din Caracas şi alte ţinte din trei regiuni ale Venezuelei. Mai multe cartiere din capitală au rămas fără electricitate, iar localnicii au ieşit speriaţi pe străzi. La trei ore după începerea raidului, Donald Trump a anunţat pe reţelele de socializare că Nicolas Maduro şi soţia lui au fost capturaţi într-o operaţiune pe care a numit-o de succes. În urmă cu puţin timp, preşedintele Statelor Unite s-a declarat încântat de rezultate.

Delta Force, trupa de elită ale Armatei americane, implicată în operaţiune

"Puterea militară copleşitoare a Statelor Unite, pe apă, în aer şi pe uscat, a fost folosită pentru a lansa un asalt spectaculos. Cum oamenii nu au mai văzut din Al Doilea Război Mondial. A fost una dintre cele eficiente şi spectaculoase demonstraţii ale armatei din istoria Americii. Avem multe nave care îi aşteptau pe mare, ştiau că venim şi erau într-o poziţie de aşteptare, dar au fost copleşiţi", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Nicolas Maduro şi Prima Doamnă a Venezuelei, o figură puternică în conducerea țării, au fost capturaţi de Delta Force, unitatea de elită a armatei americane, specializată în misiuni cu risc ridicat.

Cea mai apropiată bază americană de Venezuela este aici, în Puerto Rico, la aproximativ 900 de kilometri distanţă, în linie dreaptă. Imaginile din satelit arată că cel puțin opt nave militare americane au operat în Caraibe, în luna decembrie, pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Venezuela au escaladat. Dispozitivul include portavioane, distrugătoare cu rachete ghidate și nave de asalt amfibii capabile să debarce mii de soldați într-un timp foarte scurt. Cea mai apropiată navă de Venezuela a fost localizată, aici, la aproximativ 150 km nord de Caracas. Este un crucișător cu rachete ghidate. Iar, în urmă cu câteva zile, uriaşul portavion USS Gerald R. Ford era localizat la aproximativ 450 de km nord de coasta Venezuelei. Practic, de aici, trupele speciale americane, care au executat misiunea, ar fi putut fi dislocate în Venezuela în câteva zeci de minute fie pe apă, fie pe cale aeriană.

Preşedintele Venezuelei şi soţia lui vor fi judecaţi în statul New York

Preşedintele Venezuelei şi soţia lui vor fi judecaţi în statul New York pentru conspirare la importul de cocaină în Statele Unite. Nicolas Maduro a fost inculpat în anul 2020, în primul mandat al lui Donald Trump, iar Washingtonul a pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul lui. Imediat după operaţiunea americană de astăzi, vicepreşedintele Venezuelei a transmis un mesaj dur. "Suntem indignaţi, poporul venezuelean este indignat! Cerem ca guvernul președintelui Donald Trump să ofere imediat dovezi că președintele Maduro și Prima Doamnă sunt în viață", a declarat Delcy Rodriguez, vicepreşedintele Venezuelei. În ultimele luni, liderul de la Casa Albă l-a supus unei presiuni în creştere pe preşedintele Venezuelei. În numele luptei împotriva traficanţilor de droguri, forţele americane au ucis peste 100 de oameni şi au confiscat două petroliere. Într-un mesaj transmis pe 31 decembrie, Nicolas Maduro susţinea că operaţiunea anti-drog este doar un pretext al americanilor, care vor să pună mâna pe rezervele de petrol ale Venezuelei - cele mai mari din lume.

Fost bodyguard și șofer de autobuz în anii 1980, Nicolas Maduro este succesorul fostului lider socialist Hugo Chavez. Conduce ţara de 13 ani, dar Statele Unite şi Uniunea Europeană l-au acuzat de fraudă la ultimele două alegeri prezidenţiale. Opt milioane de oameni au fugit din ţară în mandatul lui din cauza sărăciei şi a persecuţiilor politice. Analistul de politică externă Ştefan Popescu vede o demonstraţie de forţă în operaţiunea militară americană din Venezuela. "Asistăm la o nouă operaţiune militară specială pentru a prelua jargonul rusesc apropo de Ucraina. Statele Unite ale Americii nu mai acceptă puteri rivale în zonele pe care le consideră de interes securitar. Soarta lui Nicolas Maduro este cel mai probabil să fie într-un penitenciar american", a declarat Ştefan Popescu, analist politic. Rusia, ţară-prietenă a Venezuelei, a cerut clarificări imediate despre capturarea lui Maduro, iar şefa diplomaţiei europene a făcut apel la respectarea dreptului internaţional.

