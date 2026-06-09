Trump confirmă că elicopterul Apache a fost doborât de iranieni și anunță că SUA vor răspunde la atac

Donald Trump a reacţionat dur după prăbuşirea unui elicopter Apache al armatei americane în Strâmtoarea Ormuz şi a susţinut că aparatul ar fi fost doborât de iranieni. Preşedintele american a anunţat că cei doi piloţi aflaţi la bord sunt în siguranţă şi nevătămaţi, dar a avertizat că Statele Unite „trebuie să răspundă” atacului. Deocamdată, presa americană notează că nu este clar dacă elicopterul a fost lovit, a avut o problemă mecanică sau s-a prăbuşit dintr-o altă cauză.

Preşedintele american Donald Trump a confirmat ulterior, marţi dimineaţă, că piloţii "sunt bine". Vorbind de pe pista aeroportului internaţional JF Kennedy din New York înainte de a reveni la Washington, Trump a spus că "nimeni nu a fost rănit", potrivit Reuters.

"Tocmai am fost informat de măreaţa noastră Armată că, noaptea trecută, iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache extrem de sofisticate, în timp ce patrula deasupra Strâmtorii Ormuz. La bord se aflau doi piloţi, ambii sunt în siguranţă şi nevătămaţi. Cu toate acestea, Statele Unite trebuie, în mod necesar, să răspundă acestui atac. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!", a scris preşedintele Donald Trump pe Truth Social.

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Administraţia va emite un raport în cursul zilei, a adăugat el.

Nu este clar deocamdată dacă elicopterul Apache a fost doborât de un tir iranian, a avut o problemă mecanică sau de altă natură, a scris cotidianul american.

Casa Albă, Departamentul de Stat şi Comandamentul central al armatei americane nu au răspuns la solicitarea Reuters de a comenta.