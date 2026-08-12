Trump confirmă că a fost mutat pe ascuns în alt avion cu un camion de catering, de frica unui posibil asasinat

Donald Trump a confirmat faptul că a schimbat în secret avionul prezidenţial cu ajutorul unui camion de catering, din cauza unei ameninţări, la plecarea de la summitul NATO de la Ankara. După spusele lui, a urmat sfaturile serviciului său de protecţie, potrivit News.ro

"Au vrut să mă pună pe un alt zbor, într-un alt avion, cu acelaşi nivel de securitate; au vrut să fac asta, aşa că am făcut-o. Fac ceea ce îmi spun ei", a declarat preşedintele american la întoarcerea dintr-o deplasare.

Dezvăluirile ziarului "The Washington Post" privind operaţiunea de securitate spectaculoasă care a avut loc pe pista aeroportului din Ankara pe 8 iulie, în contextul riscului unui atac iranian, ridică semne de întrebare cu privire la securitatea preşedintelui american, precum şi la credibilitatea ameninţării care plana asupra sa şi la comunicarea Casei Albe.

În acea zi, pentru a părăsi summitul NATO din Turcia, preşedintele Statelor Unite a fost transportat într-un container de aprovizionare către un alt avion, în timp ce Air Force One a decolat cu o duzină de jurnalişti la bord, convinşi, în mod eronat, că ei călătoresc alături de Donald Trump. Acesta din urmă s-a îmbarcat în cele din urmă la bordul unui alt avion.

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"Îmi imaginez că a existat o ameninţare. Nu am cerut prea multe detalii", a declarat preşedintele marţi seara, întrebat despre motivul care a determinat serviciul său de protecţie, Secret Service, să îi recomande această manevră.

Donald Trump, încercând în mod evident să minimizeze incidentul, a afirmat că "nu a fost surprins": "Sunt ţinta multor ameninţări despre care voi nu aveţi cunoştinţă", le-a spus preşedintele jurnaliştilor.

Totuşi, cazul a căpătat o dimensiune politică: ceva mai devreme, marţi, liderul opoziţiei democrate din Senat, Chuck Schumer, ceruse ca parlamentarii să fie "informaţi imediat". "Este inacceptabil ca Congresul să fi fost lăsat fără niciun fel de informaţii", a spus el.

Preşedintele a folosit un camion de catering pentru a schimba avionul

Această călătorie de întoarcere din Turcia avusese deja parte de o peripeţie. Donald Trump ar fi trebuit să plece din Ankara spre Regatul Unit cu acelaşi Boeing 747 care îl adusese, un avion oferit de Qatar şi supus unor modificări costisitoare. Însă îngrijorările legate de siguranţa sa au determinat Casa Albă să schimbe programul în ultimul moment şi să-l facă să călătorească cu vechiul avion, considerat mai sigur.

Aşadar, în acest avion cu vopseaua albastru deschis caracteristică vechilor versiuni ale Air Force One s-a îmbarcat preşedintele american, sub privirile camerelor de filmat şi ale obiectivelor fotografilor.

Într-o fotografie realizată anterior de AFP, se pot observa clar două containere de realimentare montate pe arcuri hidraulice, unul poziţionat în faţă, celălalt în spate.

Potrivit presei americane, Donald Trump a părăsit avionul tocmai în acest container, pentru a se îmbarca pe celălalt aparat al Forţelor Aeriene americane, un C-32A.

Un oficial american afirmă că Israelul a informat Statele Unite despre o ameninţare cu un atac cu rachetă sol-aer portabilă împotriva avionului. Ziarul precizează că înalţi oficiali americani, printre care şeful diplomaţiei, Marco Rubio, au rămas totuşi la bord.

La fel ca şi cei doisprezece jurnalişti care călătoreau în partea din spate, într-o cabină care nu comunică cu spaţiul rezervat preşedintelui, situat în partea din faţă, şi care nu au bănuit nimic despre acest subterfugiu de altfel, personalul de securitate le-a cerut să coboare jaluzelele de la hublouri, o instrucţiune foarte neobişnuită în afara zonelor de luptă.

Odată ajuns la baza militară Mildenhall, din estul Angliei, puţin înaintea acestui avion momeală, miliardarul în vârstă de 80 de ani s-a urcat din nou la bord, tot în secret şi fără ca "Washington Post" să fi putut afla cum.

Apoi a coborât pe pasarelă în faţa jurnaliştilor, înainte de a se îmbarca imediat, împreună cu aceştia, în avionul pus la dispoziţie de Qatar pentru a se întoarce în Statele Unite.

Nu este prima dată în istorie când un preşedinte american ia astfel de măsuri de precauţie excepţionale, dar secretul care înconjoară această operaţiune este neobişnuit. În 2000, Bill Clinton folosise deja această tehnică a unui avion momeală pentru a se deplasa din India în Pakistan. Potrivit Washington Post, preşedinta Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă din acea perioadă fusese avertizată. În 2023, o vizită a lui Joe Biden în Ucraina fusese, de asemenea, învăluită în cel mai mare secret. Preşedintele democrat a fost însoţit de doi jurnalişti.