Will Scharf, șeful de cabinet al președinției americane, va prelua de la 1 septembrie funcția de avocat al Casei Albe și va deveni, totodată, asistent al președintelui. Anunțul a fost făcut duminică de Donald Trump, relatează Agerpres.

Donald Trump schimbă avocatul Casei Albe. Cine preia postul de la 1 septembrie - Profimedia

Scharf va fi juristul cu cea mai înaltă poziţie de la Casa Albă şi în noua sa calitate va superviza activitatea administrativă a Biroului Oval, potrivit Reuters și Xinhua.

El a condus Comisia naţională de planificare a capitalului, care a aprobat construirea unui salon al Casei Albe.

Donald Trump a menţionat că David Warrington, actualul avocat al Casei Albe şi fost avocat personal al miliardarului republican, va părăsi administraţia prezidenţială, urmând să activeze în sectorul privat.