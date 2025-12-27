Trump: "Democraţii sunt cei care au colaborat cu Epstein. Să publicăm toate numele, să-i acoperim de ruşine!"

Preşedintele american Donald Trump cere Departamentului Justiţiei să-i "acopere de ruşine" pe democraţii care au colaborat cu Jeffrey Epstein publicând documente despre defunctul infractor sexual, după ce ultimele dezvăluiri, publicate marţi, conţin numeroase trimiteri la Donald Trump, detaliind zboruri ale acestuia cu avionul privat al finanţistului newyorkez.

"Tocmai am descoperit un milion de pagini în plus despre Epstein. Departamentul Justiţiei este obligat să-şi consacre tot timpul acestei farse orchestrate de către democraţi. Democraţii sunt cei care au colaborat cu Epstein, nu republicanii. Să publicăm toate numele, să-i acoperim de ruşine şi să ne întoarcem la muncă pentru ţara noastră! Stânga radicală nu vrea să vorbim despre succesele lui Trump şi ale republicanilor, cu doar despre Jeffrey Epstein, mort de mult timp. Încă o vânătoare de vrăjitoare!", apreciază Donald Trump.

El nu precizează care democraţi ar putea fi citaţi în aceste documente.

Departamentul Justiţiei a început să publice, sptămâna trecută, documente care provin din ancheta cu privire la Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare la New York, în 2019, în timp ce aştepta să fie judecat cu privire la tafic de minore în scopuri sexuale.

Ultimele dezvăluiri, publicate marţi, conţin numeroase trimiteri la Donald Trump, inclusiv documente care detaliază zboruri pe care miliardarul le-a efectuat cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein.

Donald Trump, odinioară un prieten al lui Jeffrey Epstein, s-a distanţat de el după ce infracţiunile acestuia au fost dezvăluite, şi pare reticent să abordeze scandalul, în pofida unei susţineri puternice în cadrul Partidului Republican a unei transparenţe totale cu privire la relaţiile defunctului.

