Un român şochează Italia într-un caz tulburător. Bărbatul a încercat să răpească fetiţa de nici doi ani a unui cuplu de italieni din Bergamo. Individul a acţionat în momentul în care copila era cu părinţii la cumpărături şi se pregăteau să iasă din magazin. Românul a smuls fetiţa din braţele mamei şi a fugit. Strigătele disperate ale familiei au alarmat oamenii din jur, iar asta a fost salvarea fetiţei. Bărbatul a fost oprit de cei doi părinţi, ajutaţi de agenţii de pază şi de trecători, şi a ajuns în arest.

Românul a atacat sâmbătă, în jurul orei 13:00. Imaginile camerelor de supraveghere surprind fetiţa de un an şi jumătate în momentul în care iese de mână cu mama ei din supermarketul din Bergamo. Câţiva paşi mai în spate, e tatăl copilei. Împinge căruciorul în care au cumpărăturile. În clipa în care uşile se deschid, din senin, un bărbat necunoscut apucă violent copilul de picioare şi încearcă să fugă. Reacţia rapidă a părinţilor a salvat-o pe cea mică. Mama s-a agăţat de fiica ei cu toată puterea, în timp ce tatăl fuge după bărbat.

Scenariile luate în calcul de poliţia italiană

Scena şocantă a durat mai puţin de 30 de secunde. Alarmaţi de strigătele disperate ale mamei, şase agenţi de pază au sărit să ajute familia şi au reuşit să îl imobilizeze pe român până la sosirea poliţiei. Apoi, un medic care era la cumpărături le-a oferit primul ajutor fetiţei şi mamei care era în stare de şoc. "Eu eram aici, la postul de pază. Tatăl a fost pregătit să reacţioneze şi să salveze fetiţa", a declarat agentul de pază al magazinului. Despre român se ştie că are 37 de ani, nu figura cu vreo adresă în Italia şi nu era cunoscut poliţiştilor pentru alte infracţiuni. El a fost dus la închisoarea locală, până ce autorităţile vor stabili ce a fost în mintea lui. Nu e exclus să fi acţionat la pont, angajat de cineva care voia să facă rău familiei ori la comanda unui cartel specializat în răpiri de copii.

"Acest episod m-a afectat foarte mult şi la nivel personal, în primul rând pentru că este implicat un copil, dar şi pentru că am discutat cu părinţii fetiţei şi am înţeles patosul emoţional, a fost un impact emoţional foarte puternic pe care l-au suferit într-o poveste care, slavă cerului, s-a încheiat cu bine", a declarat Marco Cadeddu, vicechestor Poliţia de Stat Italiană. Transferată la spital, fetiţa primeşte acum îngrijiri pentru o fractură de femur. Agresorul ei va fi acuzat de tentativă de răpire şi de agresiune gravă.

