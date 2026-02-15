Europa vrea să se mobilizeze: "Au fost depășite unele linii care nu mai pot fi depășite"

Europa vrea să-și consolideze propria apărare și să depindă mai puțin de SUA, creând un "pilon european" în cadrul NATO.

Europa vrea să se mobilizeze

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la Conferința de Securitate de la Munchen că liderii europeni simt o schimbare majoră, scrie Reuters.

"Au fost depășite unele linii care nu mai pot fi depășite", a spus Ursula von der Leyen.

Tensiunile transatlantice au crescut după revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă.



Dorința lui Trump de a anexa Groenlanda a condus la creșterea îndoielile europenilor privind sprijinul Washingtonului pentru apărarea NATO.

Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut puține reasigurări pe tema aceasta, spunând că SUA doresc să colaboreze cu Europa.

Rubio a folosit în discursul său de la München un ton mai calm decât JD Vance anul trecut, dar a criticat politica recentă europeană și nu a menționat NATO, Rusia sau războiul din Ucraina.

Cu războiul pe cale să intre în al cincilea an, liderii europeni au declarat că vor accelera consolidarea propriei apărări și se vor baza mai puțin pe SUA.

"Acest nou început este corect în toate circumstanțele. Este corect dacă Statele Unite continuă să se distanțeze. Este corect atâta timp cât nu ne putem garanta propria securitate pe cont propriu", a spus Friedrich Merz.

Cancelarul german, președintele francez, Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic, Keir Starmer au promis sprijin pentru un "pilon european" mai puternic în cadrul NATO.

Merz a declarat că a început discuțiile cu Macron despre o descurajare nucleară europeană, Franța fiind singura țară cu descurajare nucleară complet independentă în Europa.

Europa trebuie să transforme cuvintele în fapte, a spus Ursula von der Leyen.

Cheltuielile pentru apărare au crescut aproape 80% de la începutul războiului din Ucraina. Membrii NATO au convenit să crească cheltuielile de bază de la 2% la 3,5% din PIB, cu un plus de 1,5% pentru alte investiții de securitate.

Țările europene au format consorții pentru sisteme de arme mai complexe.

Miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Suedia au semnat o scrisoare de intenție pentru proiectul European Long-Range Strike Approach (ELSA), dedicat dezvoltării de rachete "de adâncime".

Cu toate acestea, unele proiecte mari întâmpină probleme în continuare.

Viitorul proiectului de avion de vânătoare franco-germano-spaniol FCAS este în joc de luni de zile.

Partenerii nu au putut stabili cota de muncă pentru companii. De asemenea, există dispute privind limitarea achizițiilor de arme doar la firmele UE sau deschiderea către alți producători.

