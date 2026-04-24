Donald Trump a comparat în mod bizar un discurs anterior al său din 4 iulie cu bine-cunoscutul discurs al lui Martin Luther King Jr "I Have a Dream".

Trump se compară cu Martin Luther King Jr., într-o afirmaţie bizară despre discursul istoric "I Have a Dream" - Profimedia

Președintele a salutat presa în Biroul Oval joi (23 aprilie) și a vorbit cu reporterii despre renovările care au loc la Lincoln Memorial Reflecting Pool.

Trump a vorbit despre o parte din munca întreprinsă de administrația sa și, așa cum obişnuieşte cu o mulțime de discursuri, a mers puțin mai departe.

Trump a susținut în continuare că mai mulți oameni au participat la discursul său din 4 iulie 2019 la Lincoln Memorial decât celebrul discurs al lui Martin Luther King "I Have a Dream" din 1963.

"Acolo Martin Luther King a ținut marele său discurs și a avut un milion de oameni, iar eu aveam aceeași mulțime, poate puțin mai mult, dar au spus că am 25.000 de oameni", a declarat președintele presei.

"Am imagini cu mulțimea lui Martin Luther King, cu mulțimea mea, este exact același lucru, dar a fost o diferență de 70 de ani."

Trump a adăugat: "Exact aceeași mulțime. De fapt, am avut mai mulți oameni, dar asta e în regulă. I-au dat, i-au dat un milion de oameni".

Președintele republican a continuat şi a spus că reşedinţa prezidenţială, Casa Albă, "a fost într-o formă proastă", înainte de a adăuga: "Este chiar acum într-o formă mai bună decât era, ei bine, cred, din ziua în care au construit-o. Este mai bine acum".

Construcția unei săli de evenimente de 9.000 de metri pătrați a început în ultimele luni. Sala va ocupa fosta aripă de est a reședinței Casei Albe.

