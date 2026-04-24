Trump se compară cu Martin Luther King Jr., într-o afirmaţie bizară despre discursul istoric "I Have a Dream"

Donald Trump a comparat în mod bizar un discurs anterior al său din 4 iulie cu bine-cunoscutul discurs al lui Martin Luther King Jr "I Have a Dream".

de Redactia Observator

la 24.04.2026 , 15:43
Președintele a salutat presa în Biroul Oval joi (23 aprilie) și a vorbit cu reporterii despre renovările care au loc la Lincoln Memorial Reflecting Pool.

Trump a vorbit despre o parte din munca întreprinsă de administrația sa și, așa cum obişnuieşte cu o mulțime de discursuri, a mers puțin mai departe.

Trump a susținut în continuare că mai mulți oameni au participat la discursul său din 4 iulie 2019 la Lincoln Memorial decât celebrul discurs al lui Martin Luther King "I Have a Dream" din 1963.

"Acolo Martin Luther King a ținut marele său discurs și a avut un milion de oameni, iar eu aveam aceeași mulțime, poate puțin mai mult, dar au spus că am 25.000 de oameni", a declarat președintele presei.

"Am imagini cu mulțimea lui Martin Luther King, cu mulțimea mea, este exact același lucru, dar a fost o diferență de 70 de ani."

Trump a adăugat: "Exact aceeași mulțime. De fapt, am avut mai mulți oameni, dar asta e în regulă. I-au dat, i-au dat un milion de oameni".

Președintele republican a continuat şi a spus că reşedinţa prezidenţială, Casa Albă, "a fost într-o formă proastă", înainte de a adăuga: "Este chiar acum într-o formă mai bună decât era, ei bine, cred, din ziua în care au construit-o. Este mai bine acum".

Construcția unei săli de evenimente de 9.000 de metri pătrați a început în ultimele luni. Sala va ocupa fosta aripă de est a reședinței Casei Albe.

Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!
Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
