Trump spune că plecarea lui de la G7 nu are legătură cu un armistițiu Israel - Iran: "Macron greşeşte mereu"

Trump îl contrazice pe Macron: plecarea de la G7 nu are legătură cu un armistițiu între Israel și Iran

Într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, Trump spune că Macron, "în căutare de publicitate", greşeşte când afirmă că părăseşte summitul G7 mai devreme pentru a lucra la o încetare a focului între Israel şi Iran.

"Preşedintele francez Emmanuel Macron, în căutare de publicitate, a afirmat în mod eronat că am părăsit summitul G7 din Canada pentru a mă întoarce la Washington şi a lucra la un "armistiţiu" între Israel şi Iran", a scris el. "Greşit! El nu are nicio idee de ce mă îndrept acum spre Washington, dar cu siguranţă nu are nicio legătură cu un armistiţiu. Este vorba de ceva mult mai important", afirmă Trump.

"Intenţionat sau nu, Emmanuel greşeşte mereu. Rămâneţi pe recepţie!" - adaugă şeful Casei Albe

Donald Trump a decis să părăsească mai devreme summitul G7 din Canada şi s-a urcat deja în avion. Echipa sa spune că se întoarce pentru a se concentra asupra "a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu".

Cu câteva ore mai înainte, el postase pe platforma sa Truth Social că toată lumea din Teheran ar trebui să plece "imediat". Înainte de a pleca de la summit, Trump s-a alăturat totuşi celorlalţi lideri într-o declaraţie comună în care Iranul este calificat drept o sursă de instabilitate.

Între timp, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, s-a îndreptat către Camera de criză a Casei Albe pentru a se întâlni cu echipa de securitate naţională. Hegseth nu a oferit detalii despre motivul care a determinat convocarea reuniunii.

