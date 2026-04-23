Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la reţelele sociale. Platformele, obligate să le verifice vârsta

Parlamentul turc a adoptat, miercuri seară, o lege care interzice accesul la reţelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, a relatat agenţa de presă Anadolu, scrie AFP.

Conform acestei legi, minorilor sub 15 ani le va fi interzisă înregistrarea pe reţelele sociale, iar platformele digitale vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a relatat canalul de informaţii turc NTV, potrivit Agerpres.

Părinţii vor dispune de instrumente pentru a monitoriza timpul petrecut în faţa ecranelor şi cheltuielile online, în timp ce în "situaţii de urgenţă", principalele platforme de socializare vor fi obligate să intervină în termen de o oră de la diseminarea conţinutului dăunător, a adăugat NTV.

Legea va intra în vigoare la şase luni de la publicarea sa în monitorul oficial, a relatat Anadolu.

Articolul continuă după reclamă

Mai multe ţări dezbat interdicţia accesului la reţelele sociale pentru minorii sub 15 ani.

Europenii vor să restricţioneze accesul minorilor la reţelele sociale

Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut săptămâna trecută instituirea unei "zile lunare de detoxifiere digitală" pentru tineri, astfel încât aceştia să se poată reconecta cu cititul sau sportul, "vitalitatea vieţii reale", înaintea unei reuniuni europene de "coordonare" privind interzicerea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani.

Săptămâna trecută, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii a 12 ţări ale UE (Austria, Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia şi Spania) au discutat despre o restricţie similară privind accesul copiilor la reţelele sociale. Aceasta reprezintă "dublul" numărului de ţări care s-au oferit iniţial voluntare toamna trecută, ceea ce arată că măsura "câştigă teren", a remarcat cu satisfacţie preşedintele francez.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰