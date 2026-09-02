Ucraina a solicitat Comisiei Europene mai multe miliarde de euro pentru achiziționarea de rachete PAC-3 destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. Banii ar urma să provină din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Kievului de Uniunea Europeană, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ucraina a cerut de la Bruxelles mai multe miliarde de euro pentru achiziționarea de rachete Patriot - Shutterstock

Anunțul a fost făcut miercuri, 2 septembrie, înaintea unei întâlniri pe care Ursula von der Leyen a avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Președinta Comisiei Europene a confirmat că Bruxellesul a primit o nouă solicitare de plată din partea Ucrainei, în valoare de câteva miliarde de euro. Fondurile sunt destinate consolidării apărării antiaeriene a țării, inclusiv prin achiziționarea de rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot.

Statele membre ale Uniunii Europene analizează în prezent cererea transmisă de Kiev, iar Ursula von der Leyen a precizat că discuțiile evoluează favorabil.

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"Pot spune că lucrurile se îndreaptă în direcția corectă", a declarat șefa Comisiei Europene.

UE și Ucraina lucrează și la un sistem propriu de apărare

Ursula von der Leyen a amintit că Uniunea Europeană și Ucraina lucrează, în paralel, la dezvoltarea unor sisteme proprii de apărare împotriva rachetelor balistice, în cadrul proiectului "Freya".

Aceste eforturi vin în completarea împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei.

Potrivit șefei Comisiei Europene, din luna iunie au fost deja alocate 8,5 miliarde de euro din acest împrumut pentru drone și rachete destinate Ucrainei. Fondurile vor fi folosite și pentru achiziționarea de avioane de luptă produse de industria europeană de apărare.

Apărarea antiaeriană rămâne una dintre prioritățile Kievului, în contextul atacurilor cu rachete asupra Ucrainei. Autoritățile ucrainene le-au prezentat recent miniștrilor Apărării din statele UE principalele necesități militare ale țării, printre acestea numărându-se întărirea capacității de apărare aeriană.

Totodată, la nivel european continuă discuțiile privind furnizarea către Ucraina a unor rachete interceptoare suplimentare pentru sistemele Patriot.