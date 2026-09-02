Serviciile secrete ale Ucrainei s-au împușcat între ele la Kiev. Imagini cu "răfuiala" misterioasă

Serviciile secrete ale Ucrainei, GUR și SBU, s-au împușcat între ele la Kiev. Agenți ai SBU, serviciul de securitate internă și contrainformații, și ai GUR, serviciul armatei, au fost implicați într-un schimb de focuri soldat cu trei răniți. Incidentul încă misterios şi complet neobișnuit ar avea legătură cu dispariția lui Stepan Kaplunov, lider al Corpului Voluntarilor Ruși, despre care apropiaţii spun că a dispărut în urmă cu mai bine de o săptămână.

Miercuri dimineață, agenți ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării (GUR) și ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) s-au împușcat în apropierea locuinţei lui Stepan Kaplunov.

Acesta este comandantul adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși, principala forță de voluntari ruși care luptă şi operează sub GUR. A fost dat dispărut, iar apropiații susțin că a fost răpit pe 23 august de SBU.

Confruntare armată între SBU și GUR la Kiev

În timpul schimbului de focuri, trei agenți GUR au fost răniți. La fața locului au ajuns Biroul de Stat pentru Investigații și șeful unității speciale de intervenție a SBU, cunoscută și ca Alfa, relatează publicaţia Ukrainska Pravda (UP), cu sediul la Kiev.

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Poliția a blocat strada unde a avut loc confruntarea dintre SBU și GUR. Anchetatorii cercetează incidentul pentru a stabili ce s-a întâmplat și cine este responsabil.

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După sosirea lor, cele două tabere au fost de acord să își descarce armele și să le pună în siguranță, astfel încât situația să nu mai poată escalada. Abia după aceea, anchetatorii au putut intra în zonă și începe cercetările.

Mai multe canale ucrainene pe Telegram au publicat imagini în care se aud focuri de armă pe timpul nopții. Într-un alt videoclip, filmat pe lumină, se poate observa cel puțin un om întins pe asfalt, care primește îngrijiri medicale.

Într-un clip filmat la locul incidentului și postat online, avocatul lui Stepan Kaplunov, Taras Vorovski, a acuzat că agenți ai unității speciale Alfa a SBU au venit noaptea la locuința lui Kaplunov, pentru a planta probe compromițătoare.

El mai susţine că niște apropiați ai lui Kaplunov, care ar fi și membri GUR, au venit acolo după ce au aflat că agenții SBU se află la domiciliu. Avocatul sugerează că cei implicați în intervenția SBU l-ar fi răpit pe Kaplunov în urmă cu mai bine de o săptămână.

Kaplunov a fost "răpit" de la domiciliul său pe 23 august de către "persoane necunoscute care s-au expus acum", a spus acesta.

SBU a anunţat oficial că a dejucat un complot al FSB-ului rusesc

Potrivit UP, Corpul Voluntarilor Ruși a anunțat pe 1 septembrie că Stepan Kaplunov a fost răpit de persoane necunoscute din curtea unui imobil.

Azi, SBU a anunțat oficial că a colaborat cu GUR pentru a dejuca împreună un atentat rusesc împotriva unui lider al opoziției ruse aflat în Ucraina de Ziua Independenței, 24 august, dar nu a spus clar dacă persoana respectivă era Kaplunov.

Un mesaj similar a apărut pe paginile oficiale ale GUR, dar ulterior a fost șters, potrivit UP.

O sursă din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei a confirmat pentru Kyiv Independent că persoana la care se referă comunicatul SBU este Kaplunov.

În prezent, nu este clar cine l-a răpit pe Kaplunov, unde este, în ce stare și cum se leagă exact presupusul atentat rusesc de conflictul dintre cele două servicii ucrainene.

Amintim că Rusia a recrutat în repetate rânduri ucraineni pentru a culege informații, a ajuta la coordonarea atacurilor și chiar a participa la tentative de asasinat. Metodele de recrutare presupun bani, constrângere sau șantaj.

Cine este Stepan Kaplunov

În vârstă de 34-35 de ani, Stepan Kaplunov este un fost soldat rus, născut în Ivanovo, care a luptat inclusiv în Siria. S-a alăturat taberei ucrainene în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia.

Potrivit CNN, a trecut în Ucraina și s-a alăturat inițial Batalionului Azov, pe care spune că l-a părăsit după aproximativ doi ani, continuând apoi să lupte în alte unități ucrainene.

Corpul Voluntarilor Ruși, abreviat RVC, a fost fondat în august 2022 de Denis Kapustin, cunoscut și ca Denis Nikitin, pe care The Guardian l-a descris ca un cunoscut neo-nazist rus. Ucrainenii spun că este o formațiune alcătuită din cetățeni ruși anti-Kremlin care luptă de partea Ucrainei.

Rușii acuză că RVC este creația serviciilor militare ucrainene și că este format din neonaziști ruși care au fugit de regimul lui Putin.