Ce spune George Simion despre o alianță cu PSD pentru guvernare: "Nu le dă voie" președintele

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a susținut, miercuri, că AUR nu ar putea face o alianță cu PSD, pentru că "nu le dă voie" președintele Nicușor Dan.

Întrebat la finalul unei conferinţe de presă, ce face AUR dacă PSD îi propune să intre împreună la guvernare, George Simion a răspuns: "Nu poate exista această ipoteză, pentru că nu le dă voie Nicuşor Dan".

Referindu-se la locurile din Biroul permanent, Simion a arătat că AUR ar trebui să deţină o treime, conform ponderii parlamentare. "Noi am fost votaţi de români, respectiv o treime din locurile din Biroul permanent. Nu le-am primit, pentru că până acum a existat o majoritate, care ne-a privat de aceste locuri în Biroul permanent, să îşi impună practic propria voinţă politică. Acum nu mai există acea coaliţie", a spus el.

Simion: AUR nu va vota instalarea unui Guvern din care să nu facă parte

De asemenea, Simion a avertizat că AUR nu va vota instalarea unui Guvern din care să nu facă parte.

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"Sunt 120 de zile de când România nu are Guvern stabil, lucru fără precedent. Constituția României prevede modalitățile prin care românii sunt lăsați să decidă asupra configurației Guvernului asupra conducătorilor României. De 120 de zile, Nicușor Dan ține țara blocată. Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării Guvernului abuziv Veștea, le vedem și acum - că se va vota un Guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un Guvern minoritar, care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR. Cei care încearcă să reîncălzească aceeași ciorbă și care păcălesc oamenii că 'gata, săptămâna asta vom avea o nominalizare, ba nu, săptămână viitoare, iată, s-au găsit voturile', probabil încearcă să-și facă meseria, indiferent de instituția unde lucrează, dar contribuie la dezinformare. Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să nu participe la această guvernare", a afirmat liderul AUR.