5000 de soldați SUA au luat cu asalt stațiunea Pattaya, Thailanda. Imagini cu debarcarea după 8 luni pe mare

După mai bine de 250 de zile petrecute pe mare, 5000 de marinari și pușcași marini americani au ajuns azi în Thailanda, la bordul portavionului USS Abraham Lincoln. Stațiunea Pattaya s-a pregătit de un val de turiști cum rar a mai văzut. Barurile, hotelurile și restaurantele speră la încasări record. Zeci de prostituate au fost arestate în ultimele zile: autoritățile au încercat astfel să protejeze imaginea orașului în această perioadă, scrie presa locală.

După mai bine de 8 luni petrecute pe mare, faimosul şi controversatul portavion american USS Abraham Lincoln a acostat azi în portul thailandez Laem Chabang. În jur de 5000 de marinari și pușcași marini calcă pentru prima dată după luni întregi pe uscat.

Echipajul portavionului Abraham Lincoln se relaxează în Thailanda

Portavionul a ajuns în ultimele săptămâni pe prima pagină a site-urilor de știri americane. Abraham Lincoln a plecat din SUA la sfârșitul anului 2025 într-o misiune obișnuită în Pacific.

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Însă, după declanşarea războiului cu Iranul, în februarie, portavionul cu propulsie nucleară a fost transferat în Orientul Mijlociu și a rămas acolo mult mai mult decât era planificat.

Jurnaliștii americani au scris despre presiuni psihice extreme, probleme de aprovizionare, toalete defecte și presupuse tentative de sinucidere la bord, probleme care au alarmat politicienii și opinia publică.

Oficial, Marina americană a recunoscut condițiile dificile, dar a subliniat că echipajul a beneficiat de sprijin suficient.

Acum, militarii sunt așteptați la Pattaya, celebra stațiune din Golful Thailandei, unul dintre cele mai cunoscute centre de distracție. Orașul este cunoscut în întreaga lume pentru viața de noapte și este considerat de zeci de ani un simbol al turismului sexual din Asia.

Militarilor americani le-au fost interzise drogurile și unele activități riscante

Potrivit autorităților locale, marinarii vor petrece mai multe zile în regiune înainte ca portavionul să își continue drumul spre casă, către SUA.

Primarul din Pattaya, Poramet Ngampichet, nu a ascuns faptul că îi aşteaptă pe americani cu brațele deschise. Hotelurile, restaurantele, barurile, companiile de taxi și alte afaceri din turism sunt pregătite pentru oaspeți.

În port a fost amplasat un banner care le ura bun venit miilor de militari.

Portavionul va rămâne în total cinci zile în largul coastelor Thailandei. Militarilor americani le-au fost interzise anumite activități de divertisment, printre care consumul de cannabis, permis în Thailanda în principal în scopuri medicale, cu rețetă, precum și practicarea unor sporturi nautice considerate riscante.

Autoritățile locale se așteaptă la încasări de până la 388.000 de euro

Marinarii au început să coboare la țărm în grupuri mici. Autoritățile locale se așteaptă la încasări importante de până la 388.000 de euro, dacă tuturor membrilor echipajului li se va permite să coboare la țărm, scrie Bild.

Mulți antreprenori locali se așteaptă ca americanii să aducă un impuls considerabil afacerilor. Și barurile din cartierul roșu al Pattayei speră la încasări mari.

Încă de pe vremea războiului din Vietnam, la mijlocul anilor 1960, mii de militari americani veneau aici pentru odihnă și recreere. Fostul sat pescăresc s-a transformat în doar câțiva ani într-un centru de divertisment cunoscut în lume.

Lucrătoare sexuale, reţinute înainte de sosirea militarilor americani

În ultimele zile, autoritățile au intensificat măsurile de securitate. A fost anunțată o prezență mai mare a poliției, măsuri suplimentare de dirijare a traficului, controale pe principalele căi de acces și o supraveghere mai atentă a zonelor cu viață de noapte și a celor turistice.

Potrivit Reuters, zeci de lucrătoare sexuale au fost reținute în weekend în Pattaya. Poliția a vorbit despre o operațiune normală, dar presa locală a scris că autoritățile au intensificat arestările pentru a asigura ordinea și a proteja imaginea orașului în această perioadă.