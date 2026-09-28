Ucraina afirmă că a recuperat 176 km pătraţi de teritoriu în Doneţk şi a capturat 250 de prizonieri de război

Şeful Corpului al Treilea al armatei ucrainene, generalul Andrii Bileţki, a anunţat luni recuperarea a 176 de kilometri pătraţi de teritoriu în nordul regiunii Doneţk, în cadrul Operaţiunii Vivaldi, în care Ucraina ar fi provocat aproximativ 2.000 de victime ruşilor şi ar fi capturat 250 de prizonieri de război, informează EFE.

Din teritoriul total recuperat, 51 de kilometri pătraţi au fost eliberaţi în a treia fază a Operaţiunii Vivaldi, cea mai importantă fază de până acum a acestei operaţiuni, care a început în secret în luna mai şi ale cărei rezultate au început să fie anunţate în septembrie anul acesta, potrivit lui Bileţki.

Generalul ucrainean a mai spus că, datorită acestor acţiuni, Ucraina a eliberat oraşele Nove, Ridkodub şi Katerinivka şi a recâştigat controlul asupra oraşelor Karpivka şi Novomihailivka.

Bileţki a evidenţiat rolul roboţilor kamikaze, fabricaţi chiar de Corpul al Treilea din transportoare blindate sovietice BTR-60, în distrugerea fortificaţiilor inamice.

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El a explicat că ruşii nu au reuşit să apere teritoriul pe care îl cuceriseră, crezând că Ucraina îşi va concentra atacul dintr-o altă direcţie.

Generalul ucrainean şi-a felicitat infanteria pentru performanţa sa şi a precizat că Operaţiunea Vivaldi continuă, odată stabilite noi linii defensive de-a lungul liniei frontului în Liman, la nord de Doneţk, unde Ucraina a recucerit acest teritoriu.