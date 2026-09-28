Leguma de bază care a fost complet interzisă într-un oraş, după ce un singur copil s-a îmbolnăvit

Un oraş a luat măsuri speciale pentru a proteja un copil care suferă de favism, o afecţiune ereditară ce poate provoca reacţii grave în urma consumului de bob. Autorităţile au interzis cultivarea plantei pe o rază de 300 de metri în jurul casei copilului şi al şcolii pe care acesta o frecventează.

Cultura interzisă într-un oraş din Italia din cauza bolii unui copil - Profimedia

Primăria oraşului Valmadrera, din nordul Italiei, a stabilit şi reguli stricte pentru magazine, restaurante, baruri şi comercianţii din pieţe. Prezenţa boabelor proaspete trebuie semnalată vizibil, iar acestea pot fi comercializate doar în ambalaje închise, pentru a limita riscul unor contacte accidentale, potrivit Corriere della Sera.

"Când, după ce am semnat ordonanţa, am văzut-o pe mama copilului intrând în Primărie pentru a ne mulţumi, m-am emoţionat şi eu. După tot ceea ce trăise, să ştiu că munca făcută i-a oferit puţină linişte a fost cel mai important lucru", a declarat Cesare Colombo, primarul din Valmadrera.

Familia copilului a cerut ajutorul autorităţilor

Cazul a început în urmă cu mai multe luni, după ce părinţii copilului au cerut autorităţilor locale sprijin pentru a-şi proteja fiul.

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Copilul este elev la şcoala primară şi suferă de favism, o afecţiune ereditară asociată deficitului unei enzime. În anumite condiţii, boala poate provoca o criză hemolitică acută, adică distrugerea bruscă a globulelor roşii.

Pentru persoanele care suferă de această boală, consumul de bob poate avea consecinţe foarte grave.

Primăria a decis să aplice principiul precauţiei maxime. Ordonanţa, elaborată împreună cu Ats Brianza, ia în calcul nu doar consumul alimentului, ci şi posibilitatea unui contact accidental.

"Este o boală despre care nu ştiam. Am primit solicitarea părinţilor şi, tocmai pentru că era vorba despre sănătatea unui minor, am contactat imediat Ats Brianza", a explicat primarul.

Au urmat mai multe luni de analize şi consultări cu specialiştii.

Cultivarea plantei, interzisă în jurul casei şi al şcolii

Cea mai importantă măsură din ordonanţa semnată odată cu revenirea elevilor la şcoală se referă la cultivarea plantei.

Este interzisă plantarea bobului pe o rază de 300 de metri în jurul locuinţei copilului şi al şcolii primare pe care acesta o frecventează. Zonele exacte sunt indicate într-o hartă anexată documentului emis de autorităţi.

Favismul nu este o simplă alergie, ci o afecţiune genetică. Boala este mai frecventă în anumite regiuni din sudul Italiei. În Sardinia, o persoană din zece suferă de această afecţiune, în timp ce media la nivelul Italiei este de 0,4%.

Pentru Valmadrera este însă o situaţie specială, cu care autorităţile locale nu s-au mai confruntat.

Este vorba despre un singur copil care merge în fiecare dimineaţă la şcoală alături de colegii săi şi care, asemenea lor, ar trebui să poată să se joace, să petreacă timp în aer liber şi să se deplaseze prin localitate fără teamă.

Autorităţile au ales principiul precauţiei

Măsurile de protecţie nu se limitează însă la zona de 300 de metri stabilită în jurul locuinţei şi al şcolii.

Potrivit Ats, literatura de specialitate disponibilă nu oferă suficiente dovezi pentru a demonstra, în general, o legătură cauzală certă între inhalarea polenului produs de plantele de bob şi apariţia crizelor hemolitice.

Au existat însă cazuri în care persoane deosebit de sensibile au prezentat stări grave de rău. Din acest motiv, administraţia locală a decis să adopte măsuri suplimentare de precauţie.

Ordonanţa introduce reguli valabile pe întreg teritoriul localităţii.

Magazinele, supermarketurile, localurile publice, restaurantele şi comercianţii ambulanţi care vând bob proaspăt trebuie să afişeze într-un loc vizibil un anunţ care să semnaleze prezenţa produsului.

În plus, legumele trebuie comercializate exclusiv în ambalaje închise.

Bobul, interzis complet în meniurile şcolare

În şcoala frecventată de copil, interdicţia este totală.

Bobul proaspăt, uscat sau congelat nu poate fi inclus în meniurile serviciilor de alimentaţie şcolară şi comunitară pe care le frecventează minorul.

Măsura este valabilă pentru toţi elevii care consumă mesele respective.

Forţele de ordine au fost însărcinate să verifice respectarea prevederilor stabilite de autorităţile locale.

"Când am înţeles situaţia, am încercat să facem tot ceea ce era posibil. Întreaga comunitate este chemată să protejeze acest copil", a declarat primarul Cesare Colombo.