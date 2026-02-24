Ucraina a bombardat un nod-cheie al conductei petroliere Drujba din Rusia, în ciuda amenințărilor Ungariei

Ucraina a lansat un atac de amploare cu drone asupra unei stații esențiale a conductei petroliere Drujba, în regiunea rusă Tatarstan, la aproximativ 1.500 de kilometri de frontieră. Lovitura vine în contextul tensiunilor cu Ungaria, după ce premierul Viktor Orban a amenințat că va bloca un împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Kiev și va opri livrările de electricitate către Ucraina, dacă tranzitul petrolului rusesc prin Drujba nu este reluat.

În primele ore ale dimineții de luni, drone kamikaze cu rază lungă de acțiune au atacat stația de pompare a petrolului Kaleykino, situată lângă orașul Almetyevsk, în Tatarstan. Instalația, operată de compania rusă Transneft, reprezintă un nod critic al sistemului Drujba, principala arteră prin care țițeiul rusesc ajunge în Ungaria și Slovacia, potrivit Kyiv Post.

Potrivit informațiilor, un pachet de peste 35 de drone lansate de Forțele pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei (USF) a traversat aproximativ 1.500 de kilometri de spațiu aerian rusesc și a lovit conducte de pompare și rezervoare de stocare. Incendiile provocate au ridicat coloane dense de fum negru la sute de metri în aer.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că forțele sale au interceptat "drone inamice" deasupra regiunii Tatarstan în cursul nopții și a susținut că 35 de aparate au fost doborâte. Autoritățile ruse nu au oferit detalii oficiale despre eventualele pagube.

Publicația regională RT-Respublika Tatarstan a relatat că dronele ucrainene au fost interceptate în spațiul aerian deasupra Almetyevsk și că situația este sub control.

"În districtul Almetyevsk din Tatarstan, operațiunile de curățare continuă după un atac cu drone. Toate serviciile de urgență necesare sunt mobilizate la fața locului, potrivit administrației din Almetyevsk. Subliniem: nu există nicio amenințare pentru populație. Situația este sub control", se arată în comunicatul oficial citat de Kyiv Post.

Imagini geolocalizate distribuite pe rețelele sociale arată cerul luminat în portocaliu de incendiile de la Kaleykino. Agenția independentă rusă Astra a confirmat, citând martori, că au existat pagube semnificative.

Kievul revendică atacul și ironizează Budapesta și Bratislava

Statul Major General al Ucrainei a revendicat atacul printr-o postare pe Telegram, descriind Kaleykino drept una dintre "stațiile-cheie de pompare a petrolului" ale Rusiei.

"Aici are loc procesul de amestecare a petrolului din diferite regiuni înainte de a fi trimis la export. Stația asigură presiunea critică și pomparea neîntreruptă a materiei prime direct în conducta Drujba, precum și către rafinăriile din Tatarstan. Acum ne putem aștepta la văicărelile lui [Viktor] Orban și [Robert] Fico", se arată în comunicatul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Sistemul Drujba, construit în perioada sovietică pentru a transporta petrol rusesc către Europa, își are originea în Tatarstan și colectează țiței din Siberia de Vest, Urali și zona Mării Caspice.

Până în 2022, instalația Kaleykino devenise un punct critic de tranzit, prin care treceau anual aproximativ 100.000 de tone de țiței.

Anterior, pe 14 ianuarie, dronele ucrainene au mai lovit instalația Kaleykino, fără ca rezultatele să fie făcute publice.

Seria de lovituri asupra infrastructurii energetice ruse

Atacul de luni vine după alte operațiuni reușite ale forțelor ucrainene în luna februarie. Două mari rafinării au fost vizate, una în orașul arctic Ukhta, pe 12 februarie, și alta în apropiere de Krasnodar, pe 17 februarie.

Pe 19 februarie, instalația de procesare a gazelor din Neftogorsk, regiunea Samara, a fost de asemenea lovită, iar sateliții NASA au detectat incendii active chiar și două zile mai târziu.

La 3 decembrie 2025, o explozie a afectat conducta Drujba în regiunea rusă Tambov, într-un incident descris ulterior de autoritățile ruse drept sabotaj legat de Kiev. La 27 ianuarie, livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin Drujba au fost oprite din cauza unor avarii pe teritoriul Ucrainei, pe care oficialii ucraineni le-au pus pe seama unui atac cu dronă rusească în regiunea Liov.

Tensiuni majore între Kiev, Budapesta și Bratislava

Ungaria își asigură aproximativ 80-90% din importurile de țiței din Rusia, prin conducta Drujba. Viktor Orbán a acuzat Ucraina că atacă securitatea energetică a Ungariei, invocând sprijinul său pentru Kremlin și opoziția față de continuarea războiului pentru recuperarea teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia.

În comentarii publicate pe rețelele sociale în 20-21 februarie, Orbán a susținut că Ucraina nu repară stația de pompare din Liov pentru a împiedica Rusia să obțină venituri din vânzarea de petrol către Ungaria. El a amenințat că Budapesta va întrerupe toate livrările de electricitate către Ucraina și va bloca un împrumut european de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a reiterat aceste acuzații, afirmând că Ucraina "șantajează" Ungaria.

"Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului de petrol, în coordonare cu Bruxelles-ul și cu opoziția ungară, pentru a crea perturbări în aprovizionarea din Ungaria și a crește prețurile la combustibil înainte de alegeri", a declarat acesta.

La rândul său, premierul slovac Robert Fico a anunțat, într-un mesaj video, că Slovacia va bloca livrările de motorină și electricitate către Ucraina până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin Drujba. Pe 18 februarie, Bratislava a declarat stare de urgență în sectorul petrolier.

Reacţia UE

Rețeaua energetică a Ucrainei, afectată zilnic de atacuri rusești, depinde în mare măsură de importurile de electricitate din statele vecine. În timp de pace, Ucraina importa în medie aproximativ 2,1 GW lunar din statele estice ale UE, Ungaria furnizând în mod obișnuit 40-50% din total. În ianuarie 2026, pe fondul atacurilor și al unei ierni reci, consumul de electricitate importată a crescut la aproximativ 2,45 GW.

În declarații făcute luni la Bruxelles, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a spus că livrările de petrol prin Drujba și sancțiunile UE împotriva Rusiei nu sunt legate între ele.

"Cred că nu va exista progres în această privință astăzi, dar cu siguranță vom insista", a declarat Kallas. "Am auzit declarații foarte puternice din partea Ungariei, de aceea nu cred că își vor schimba poziția astăzi... Nu ar trebui să legăm lucruri care nu au legătură între ele."

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie, iar sondajele îl indică pe Péter Magyar și partidul său de centru-dreapta Tisza în fața formațiunii Fidesz conduse de Viktor Orbán. Poziția lui Magyar față de războiul ruso-ucrainean este una ferm pro-ucraineană, susținând un sprijin militar mai mare pentru Kiev și sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

