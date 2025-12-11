Ucraina este dispusă să renunţe la teritorii, anunţă cancelarul Germaniei

O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt Războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz.

"Există o propunere de care (Donald Trump) nu avea cunoştinţă la momentul la care am discutat noi la telefon (miercuri), pentru că ea nu a le fusese transmisă încă americanilor", anunţă într-o conferinţă de presă, la Berlin, Friedrich Merz, conform Deutsche Welle.

"Noi am făcut-o ieri (miercuri) seara", precizează el, referindu-se la trimiterea propunerii.

"Este vorba, mai întâi, despre ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă", subliniază cancelarul german.

El a avertizat însă că, în cele din urmă, "președintele ucrainean și poporul ucrainean trebuie să răspundă la această întrebare".

Merz, într-o conferință de presă comună cu șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că "ar fi o greșeală să-l forțezi pe președintele ucrainean să încheie o pace pe care poporul său nu o va accepta după patru ani de suferință și moarte".

Miercuri, Trump și-a exprimat nerăbdarea față de Ucraina și aliații săi europeni, Franța, Marea Britanie și Germania.

Trump a spus că în cadrul convorbirii telefonice cu Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron s-au schimbat "cuvinte puternice".

Merz a declarat că discuții suplimentare cu americanii sunt planificate în acest weekend și că o întâlnire internațională privind Ucraina "ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare".

"Dacă guvernul american va participa sau nu depinde foarte mult de proiectele comune de documente la care se lucrează în prezent", a spus el.

Merz a spus că discuția sa cu Trump de miercuri "a lăsat impresia puternică că este gata să meargă pe această cale alături de noi, pentru că știe că europenii și interesele lor trebuie să fie ascultate".

