Ucraina a lovit cu drone o platformă de petrol Lukoil din Marea Caspică: "Producţia a fost oprită"

Ucrainenii au lovit cu drone cu rază lungă de acțiune o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică. Este prima lovitură efectuată de Ucraina asupra infrastructurii ruse legate de extracția de petrol din această regiune.

Centrul de operațiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone cu rază lungă de acţiune o platformă de extracție de petrol și gaze a gigantului petrolier rus Lukoil în Marea Caspică, potrivit unor surse SBU citate de Ukrainska Pravda.

"S-au înregistrat cel puțin patru impacturi pe platforma marină", a declarat una dintre surse. "Ca urmare a atacului, procesarea petrolului și a gazelor a fost oprită la peste douăzeci de sonde", conform sursei citate.

Potrivit Ukrainska Pravda este pentru prima dată când Ucraina atacă interesele ruse în Marea Caspică, o mare interioară care mărginește coastele Rusiei, Azerbaidjanului, Iranului, Kazahstanului și Turkmenistanului. Platforma Filanovski este una dintre cele mai productive platforme operate de Rusia.

Ucraina, amplu atac cu drone asupra Rusiei

Ucraina a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai masive atacuri cu drone de până acum în războiul cu Rusia. Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, apărarea aeriană a doborât în timpul nopții 287 de drone ucrainene.

Kievul încearcă să își intensifice atacurile asupra infrastructurilor rusești asociate exporturilor de petrol cu scopul de a priva Kremlinul de principala sa sursă de finanțare pentru susținerea războiului.

În ultimele săptămâni, drone ucrainene au atacat în Marea Neagră trei sau patru petroliere din așa-numita flotă fantomă - formată din nave cu pavilion al altor țări pentru a evita inspecțiile - grație cărora Rusia ocolește sancțiunile internaționale impuse exporturilor sale de țiței.

Aceste atacuri au dus la creșterea prețurilor asigurărilor de navigație în Marea Neagră, iar experții se tem că o escaladare ar paraliza activitatea comercială în general, nu doar pe cea a flotei fantomă a Rusiei.

