Rusia susţine că vrea să ajungă la un acord de pace pe termen lung în Ucraina

Rusia vrea să se adopte un set de documente în vederea susţinerii unui acord de pace durabil şi pe termen lung în Ucraina, care să prevadă garanţii de securitate pentru toate părţile vizate, cere joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care anunţă că ultima vizită a lui Steve Witkoff la Kremlin a contribuit la disiparea neînţelegerilor între Moscova şi Washington.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 12:43
Rusia susţine că vrea să ajungă la un acord de pace pe termen lung în Ucraina - Profimedia

Moscova consideră că preşedintele american Donald Trump este sincer în eforturile sale de a încerca să negocieze un acord, declară Serghei Lavrov, conform Reuters.

Acest acord trebuie să atace "cauzele profunde" ale conflictului, reiterează şeful diplomaţiei ruse.

"Insistăm asupra unui ansamblu de acorduri în vederea unei păci durabile şi viabile, cu garanţii de securitate pentru toate ţările vizate. Discuţiile noastre cu preşedintele american (Donald Trump) şi echipa sa sunt axate exact asupra căutării unei soluţii pe termen lung în vederea eliminării cauzelor profunde ale acestei crize", declară Serghei Lavrov.

Articolul continuă după reclamă

Vizita la Moscova, luna aceasta, a emisarului american Steve Witkoff a contribuit la disiparea neînţelegerilor între Moscova şi Washington, declară el.

Kremlinul anunţa atunci Rusia şi Statele Unite nu au ajuns la un compromis asupra unui eventual acord de pace care să pună capăt Războiului din Ucraina, după o reuniune - de cinci ore -, la Kremlin, între preşedintele rus Vladimir Putin, Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner.

Lavrov anunţă că Moscova a transmis Washingtonului propunerile Rusiei cu privire la garanţii se decuritate colective.

rusia razboi ucraina statele unite acord pace
