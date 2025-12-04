În timp ce multe spitale ucrainene se luptă să facă față afluxului nesfârșit de răniți, o maternitate din orașul Hoșcia, din vestul Ucrainei, zace în mod straniu pustie. Spitalul din Hoșcia a înregistrat doar 139 de nașteri până acum în acest an, în scădere de la 164 în 2024 și departe de acum puțin peste un deceniu, când se nășteau peste 400 de bebeluși în fiecare an, potrivit autorităților locale.

Ucraina se îndreaptă spre un dezastru demografic: "Cine mai rămâne să reconstruiască după război?" - Profimedia

"Mulți tineri au murit", a deplâns ginecologul Yevhen Hekkel în cabinetul său. "Tineri care, ca să fiu sincer, trebuiau să completeze fondul genetic al Ucrainei."

Autoritățile se confruntă cu o întrebare crucială, în timp ce Ucraina se îndreaptă spre un dezastru demografic: odată ce războiul se va termina, cine va mai rămâne pentru a reconstrui țara distrusă?

Sute de mii de oameni au fost uciși și răniți în aproape patru ani de lupte, în timp ce alte milioane au fugit din țară, iar nașterile se răresc.

Hoșcha, un oraș mic de aproximativ 5.000 de locuitori, se află la sute de kilometri de cel mai apropiat front, dar se confruntă cu toate acestea cu întreaga forță a crizei demografice, conform unei analize Reuters.

În satul din apropiere, Sadove, o școală unde, cândva, învățau peste 200 de elevi a fost închisă.

"Acum doi ani, am fost forțați să închidem această instituție. De ce? Pentru că erau doar nouă copii acolo", a declarat pentru Reuters Mykola Panchuk, șeful consiliului local din Hoșcha.

Milioane de oameni trebuie să reconstruiască

Populația Ucrainei - 42 de milioane înainte de invazia la scară largă din februarie 2022 - s-a redus deja la sub 36 de milioane, inclusiv câteva milioane în zonele capturate de Rusia, potrivit Institutului de Demografie al Academiei Naționale de Științe din Ucraina.

Se estimează că cifra va scădea la 25 de milioane până în 2051.

Colapsul prinde viteză.

Țara are atât cele mai mari rate ale mortalității, cât și cele mai mici rate ale natalității din lume, conform estimărilor din 2024 din CIA World Factbook: pentru fiecare naștere există aproximativ trei decese.

Conform estimărilor guvernamentale, speranța medie de viață la bărbați în Ucraina a scăzut de la 65,2 ani înainte de război la 57,3 ani în 2024. Pentru femei, cifra a scăzut de la 74,4 la 70,9.

Ucraina va avea nevoie de milioane de oameni pentru a-și reconstrui economia distrusă, spun experții și politicienii, și pentru a se putea apăra într-un viitor postbelic în cazul în care Moscova va ataca din nou, așa cum se tem mulți ucraineni.

Guvernul de la Kiev a încercat să abordeze criza anul trecut, când a schițat o strategie demografică până în 2040. Documentul avertiza că Ucraina se va confrunta cu un deficit de 4,5 milioane de lucrători în următorul deceniu. Printre sectoarele care ar avea cea mai mare nevoie de forță de muncă se numără construcțiile, tehnologia și serviciile administrative.

Strategia se concentrează pe stoparea emigrării și atragerea ucrainenilor înapoi din străinătate, inclusiv prin îmbunătățirea locuințelor, infrastructurii și educației, precum și prin atragerea imigranților din alte țări dacă locurile de muncă rămân neocupate.

Autoritățile estimează că aceste măsuri ar putea împinge populația înapoi la 34 de milioane până în 2040, dar avertizează, de asemenea, că aceasta ar putea scădea la 29 de milioane până atunci, dacă dinamica actuală continuă.

Portretele celor căzuţi

Portrete ale soldaților căzuți la datorie au înșiruit aleea spre primăria din Hoșcha în timpul unei vizite a Reuters în octombrie.

O bătrână a depus flori la una dintre imagini, ștergându-și lacrimile într-o dimineață rece de toamnă. Un flux constant de oameni trecea pe strada principală, majoritatea de vârstă mijlocie sau în vârstă.

Panchuk, din consiliul local, a declarat că 141 de persoane din Hoșcha și districtul înconjurător - unde locuiesc aproximativ 24.000 de oameni - au fost ucise în război începând cu 2022. Alte 11 persoane au murit luptând împotriva militanților susținuți de Rusia în estul Ucrainei începând cu 2014.

La una dintre cele două școli rămase din Hoșcha, directoarea Marianna Khrypa a declarat că numărul elevilor de clasa întâi este în scădere și că aproximativ 10% dintre absolvenții școlii pleacă în străinătate, în mare parte băieți.

"Părinții își scot copiii din țară înainte ca aceștia să împlinească vârsta de 18 ani", a spus ea. Kievul a interzis majorității bărbaților peste 18 ani să părăsească țara în timpul războiului, deși președintele Volodimir Zelenski a ridicat vârsta la 22 de ani în august.

Ucraina, a cărei populație a depășit 48 de milioane în 2001, s-a confruntat cu un declin demografic cu mult înainte de conflict, milioane de cetățeni îndreptându-se spre vest din Europa de Est pentru a scăpa de conflictele economice și de corupția rampantă din interiorul ei.

Exodul s-a accelerat odată cu invadarea Rusiei, determinând alte milioane de oameni să fugă.

Centrul pentru Strategie Economică, un grup de experți ucrainean, a declarat în martie că aproximativ 5,2 milioane de ucraineni care au plecat de la invazie au rămas în străinătate, într-o serie de țări, în principal europene, inclusiv Rusia, Germania și Polonia.

Centrul a prezis că între 1,7 și 2,7 milioane dintre acești oameni vor rămâne în străinătate și li s-ar putea alătura sute de mii de bărbați adulți - cărora în prezent nu le este permis să părăsească Ucraina - la sfârșitul războiului.

Oleksandr Hladun, director adjunct al Institutului de Demografie al Academiei Naționale de Științe, a declarat că criza demografică a fost exacerbată de faptul că femeile mai tinere sunt reprezentate disproporționat printre refugiați din 2022.

Predicțiile independente sunt alarmante: populația Ucrainei este așteptată să scadă la între 9 și 23 de milioane de oameni până în 2100, conform previziunilor ONU publicate în 2024.

Sate golite, cămine abandonate

Maternitatea spitalului din Hoshcha și-a pierdut finanțarea guvernamentală în 2023, după ce nu a reușit să atingă obiectivul de 170 de nașteri într-un an: „Am avut un copil care s-a născut cu 15 minute prea târziu, așa că am avut 169”, a spus Panchuk, șeful consiliului.

Secția este acum menținută pe linia de plutire de orice poate economisi consiliul local din propriul buget.

Imprevizibilitatea războiului a fost un factor de descurajare major pentru oamenii care decid dacă să întemeieze o familie.

Inna Antoniuk, șefa maternității, a declarat că aproximativ o treime dintre femeile care au venit aveau soți care serveau în armată, dintre care unele sunt decedate sau dispărute.

În timp ce liniile frontului din est și sud s-au mișcat lent pe măsură ce forțele rusești avansează treptat, Moscova a intensificat atacurile cu rachete și drone în toată Ucraina, provocând pagube extinse infrastructurii civile, energetice și militare.

Panchuk a declarat că populația din Hoșcha în sine nu se micșorează considerabil, parțial pentru că satele din jur se goleau, iar locuitorii acestora se îndreptau spre oraș, pe măsură ce școlile, clinicile și alte servicii locale se închideau.

Pe drumul spre satul Duliby, la mai puțin de 10 km de Hoșcha, mai multe case zac abandonate.

Oksana Formanchuk, o locuitoare locală, a declarat că chiar și în acest mic sat, unde au mai rămas mai puțin de 200 de locuitori, nouă bărbați au fost mobilizați pentru a lupta.

Printre aceștia se număra și soțul ei, care este dispărut în acțiune din iulie, a spus Formanchuk, adăugând că se temea că cei doi fii adulți ai ei vor fi și ei înrolați.

"Ce-ar fi dacă și ei sunt luați? Ce m-aș face fără ei?"

"Nu avem pe ce să construim"

Anastasiia Yushchuk, o tânără de 21 de ani care servea cafea dintr-o dubă pe strada principală din Hoshcha, a spus că mulți dintre prietenii ei ezitau să aibă copii. Ea a spus că, deși spera să întemeieze o familie într-o zi, nu avea nicio intenție să facă acest lucru în următorii câțiva ani.

"Nu există stabilitate, nimic pe care să se construiască."

Presiunile financiare existente au fost exacerbate de război, cum ar fi creșterea chiriilor și a costului vieții, a spus ea.

"Este foarte greu pentru tineri să cumpere o casă acum. Trebuie să fim stabili financiar, atât eu, cât și partenerul meu, iar situația din țară se schimbă tot timpul, la fiecare lună sau două, așa că este greu de planificat."

Anastasiia Tabekova, adjunctul lui Panchuk în consiliul local, are un soț care servește în armată.

"După ce am aflat că sunt însărcinată, câteva zile mai târziu, soțul meu a fost mobilizat", a spus ea. "I-au dat voie să asiste la naștere. A plecat cu lacrimi în ochi."

Copiii pot oferi speranță pentru viitor, a spus ea.

"Cunosc multe soții ai căror soți se luptă, cunosc soții ai căror soți, din păcate, nu mai sunt printre noi", a adăugat ea. "Rezistă, unele sunt la terapie, pentru unele copiii lor sunt un moment de bucurie, un motiv pentru a nu renunța."

