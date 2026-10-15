Marina ucraineană a lovit joi dimineaţă devreme şase bombardiere ruseşti Su-34M cu ajutorul rachetelor de croazieră Neptun de fabricaţie ucraineană. Avioanele erau staţionate pe aerodromul militar Borisoglebsk din regiunea Voronej, în partea europeană centrală a Rusiei, informează EFE, citată de Agerpres.

Ucraina susţine că a lovit 6 bombardiere ruseşti cu rachete Neptun. Avioanele Su-34M ar fi fost avariate - Captură X

"Su-34M pot transporta simultan mai multe bombe ghidate şi cu mare capacitate explozivă, precum şi diverse tipuri de rachete", se arată în comunicatul Marinei ucrainene care anunţă atacul.

Pe lângă bombardiere, în atac au fost lovite şi echipamente folosite de forţele aeriene ruse

Potrivit Marinei ucrainene, atacul asupra acestor bombardiere va slăbi capacităţile forţelor aeriene ruse pe linia frontului şi în împrejurimi, unde utilizează pe scară largă bombe pentru a distruge fortificaţiile ucrainene şi a ataca oraşele aflate sub controlul Kievului.

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Pe lângă bombardiere, în atac au fost lovite şi echipamente folosite de forţele aeriene ruse. Potrivit Marinei ucrainene, explozii secundare au avut loc pe aerodromul atacat.