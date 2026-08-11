Reprezentanţii Federaţiei Române de Şah au anunţat, luni, că Felix Ilinca, speranţa României la şah, devine mare maestru internaţional la doar 16 ani.

Conform reprezentanţilor FRŞah, "în cazul lui Felix au fost necesare patru norme pentru atingerea pragului minim de 27 de partide, dar cu atât mai mult este mai dulce victoria obținerii acestui titlu".

Succesul vine după ce Felix Ilinca a fost desemnat încă din 2023 maestru FIDE şi din 2024 maestru internaţional.

În plus, cei de la Federaţia Română de Şah au ţinut să-l felicite şi pe Ivan Sokolov, antrenorul lui Felix Ilinca, şi au precizat că "după oficializarea titlului și de către FIDE, Felix va obține bursa oferită de Fundația Dragic, din cadrul programului "Cuibul de șah".