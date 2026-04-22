Ucraina vrea să redenumească o parte din Donbas "Donnyland", în onoarea lui Trump - NYT

Oficiali ucraineni implicați în negocierile de pace recente ar fi sugerat că o parte din Donbas ar putea fi redenumită „Donnyland”, în onoarea președintelui american Donald Trump, a relatat The New York Times. Aceasta ar fi o încercare a negociatorilor de a încuraja administraţia SUA să adopte o poziţie mai fermă în cadrul negocierilor. Regiunea ar cuprinde partea nord-vestică a regiunii Donețk.

Potrivit unor surse citate de New York Times, ideea a fost lansată pe jumătate în glumă, dar și ca o încercare de a încuraja administrația Trump să adopte o poziție mai fermă față de cererile teritoriale ale Rusiei.

Denumirea "Donnyland" (o referință la Donețk, Donald și Disneyland) a continuat să apară în discuțiile de pace de când a fost introdusă pentru prima dată. Zona propusă ar include partea cea mai nord-vestică a regiunii Donețk, aproximativ 5.200 de kilometri pătraţi de teritoriu.

Deși există puține detalii despre plan, negociatorii ar fi propus ca la administrarea zonei să contribuie "Consiliul pentru Pace” al lui Trump, din care nu fac parte Ucraina sau Rusia. Propunerea, văzută ca o încercare de a face apel la vanitatea lui Trump, nu a fost reflectată în documente oficiale și nu a adus câștiguri clare pentru Kiev.

Articolul continuă după reclamă

Discuțiile facilitate de SUA în ultimele luni s-au concentrat asupra viitorului Donbasului, o regiune din estul Ucrainei care include regiunile Donețk și Lugansk, parțial ocupate. Controlul teritorial rămâne problema centrală, Moscova făcând presiuni asupra Kievului să se retragă din zonele pe care încă le controlează, teritorii pe care Rusia nu a reușit să le cucerească integral militar de la începutul conflictului din 2014.

Trump, care a promis în campanie că va încheia războiul în 24 de ore, a petrecut mai bine de un an încercând să negocieze un acord. Administrația sa a purtat mai multe runde de discuții atât cu oficiali ucraineni, cât și ruși, lucru care a generat frustrări la Kiev, unde unii oficiali spun că Washingtonul a acționat mai degrabă ca mediator decât ca aliat.

Rusia şi "acordul de la Anchorage"

După o întâlnire între Trump și președintele rus Vladimir Putin, în Alaska, în august 2025, administrația americană a semnalat deschidere față de un posibil acord care ar presupune retragerea Ucrainei din regiunea Donețk, o mișcare pe care criticii o consideră o concesie majoră făcută Moscovei. Rusia a promovat ulterior ceea ce numește "acordul de la Anchorage", potrivit căruia Donbasul ar urma să fie transferat sub control rusesc.

Ucraina continuă să controleze aproximativ un sfert din regiunea Donețk, inclusiv un important sistem defensiv și mai multe orașe-cheie, precum și poziții limitate în regiunea Lugansk. Kievul a respins orice retragere din teritoriile pe care le controlează și a propus, în schimb, un armistițiu de-a lungul liniilor actuale ale frontului, ca prim pas către un acord mai amplu.

Zelenski nu vrea să abandoneze Donabsul

"Vreau să fie clar: nu voi abandona niciodată Donbasul și cei 200.000 de ucraineni care trăiesc acolo. […] De ce aș face asta? Pentru că Putin impune acest lucru ca o condiție pentru pace? Și va veni imediat cu alte cereri?", a declarat președintele Volodymyr Zelensky în martie.

"Cele mai bune poziții defensive ale noastre sunt aici. [...] Dacă ne retragem trupele, rușii vor avea libertate totală de acțiune către centrul țării", a mai spus Zelenski.

Potrivit informațiilor obținute de Kyiv Independent, partea americană nu s-a opus cererii Rusiei privind controlul asupra Donbasului. Un oficial din administrația Trump a declarat pentru publicație că deciziile teritoriale depind "de Kiev și Moscova".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰