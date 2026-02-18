Ucraineanul exclus de la JO pentru casca "politică", premiat cu 200.000 de euro de un miliardar ucrainean

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, patronul clubului de fotbal Şahtior Doneţk, i-a oferit o sumă de aproximativ 200.000 de euro ucraineanului Vladislav Gheraskevici, care a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă, din cauza unei controverse legate de casca sa cu "mesaj politic", dedicată memoriei sportivilor ucraineni ucişi în războiul cu Rusia, informează DPA, potrivit Agerpres.

Fondul caritabil al lui Gheraskevici a primit şi alte sume de bani după ce ucraineanul a fost exclus din competiţie de Comitetul Internaţional Olimpic.

Vladislav Gheraskevici a primit suma de 200.000 de euro din partea miliardarului şi alte donaţii de 60.000 de euro de alte companii

"Aceşti bani sunt echivalentul bonusului olimpic pe care el şi echipa sa l-ar fi primit în cazul unei victorii", a precizat miliardarul Ahmetov într-un comunicat difuzat marţi de fundaţia sa.

Potrivit comunicatului, echivalentul a puţin sub 200.000 de euro a fost donat fondului caritabil al lui Gheraskevici

Agenţia de ştiri Interfax a precizat că alte cinci companii au făcut, de asemenea, donaţii, însumând echivalentul a aproximativ 60.000 de euro.

Donaţiile, menite să-l ajute pe ucrainean să-şi continue cariera şi angajamentul faţă de Ucraina

Banii sunt destinaţi să-l ajute pe Gheraskevici să-şi continue cariera sportivă şi angajamentul faţă de Ucraina.

Vladislav Gheraskevici a fost descalificat cu puţin înainte de începerea probelor de skeleton (sanie pe burtă) din Italia, după ce a insistat să concureze cu o cască interzisă de CIO.

Casca prezenta imagini cu peste 20 de sportivi care au murit în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. Într-o procedură accelerată, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a confirmat interdicţia.

Conform Cartei Olimpice, sportivilor le este interzis să facă declaraţii politice în timpul competiţiei. Gheraskevici a susţinut însă că gestul a fost o comemorare mai degrabă decât o declaraţie politică, lucru pe care afirmă că şi alţi sportivi au avut voie să-l facă.

