Activist, ucis cu brutalitate la un protest în Lyon. 11 arestări, cu legături în partidul de extremă stânga

Un caz de violență extremă care a dus la moartea unui tânăr activist de extremă dreapta zguduie Franța. 11 persoane au fost arestate, printre ele și un asistent parlamentar al partidului La France Insoumise, în urma unei anchete care a reaprins tensiunile politice din țară.

Unsprezece suspecți, inclusiv un asistent parlamentar al partidului de extremă stânga La France Insoumise (LFI), au fost arestați în legătură cu uciderea unui activist de extremă dreapta, petrecută săptămâna trecută în Lyon, relatează The Guardian.

Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a murit sâmbătă, după ce a suferit o leziune cerebrală gravă. Procurorul din Lyon, Thierry Dran, a declarat că tânărul a fost "trântit la pământ și bătut de cel puțin șase indivizi" în timpul incidentului.

Atacul a avut loc în timp ce Quentin, student la matematică, se afla în apropierea unui protest organizat împotriva unei conferințe universitare la care participa Rima Hassan, europarlamentar al partidului de stânga condus de Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise.

Colectivul anti-imigrație Némésis, prezent la protest, a susținut că tânărul se afla acolo pentru a proteja membrii grupului și că a fost agresat de activiști antifasciști. Hassan și alți membri ai LFI au condamnat uciderea.

Arestări în val și anchetă pentru omor intenționat

Primele arestări au fost anunțate marți seara, când procurorul a precizat că nouă suspecți au fost reținuți. Potrivit unor surse citate de AFP, printre aceștia se află persoane suspectate că au participat direct la violențe, dar și altele care ar fi oferit sprijin.

La câteva ore distanță, alte două persoane au fost arestate: un bărbat suspectat că ar avea legături directe cu agresiunea și partenera acestuia, bănuită că ar fi încercat să îl ajute să evite justiția.

Politicianul LFI Raphael Arnault a confirmat că asistentul său parlamentar se numără printre cei reținuți, precizând că acesta "și-a încetat orice activitate parlamentară".

Tensiuni politice amplificate înaintea alegerilor

Cazul a inflamat scena politică franceză înaintea alegerilor municipale de luna viitoare și a cursei prezidențiale din 2027, în contextul în care sondajele sugerează că partidul de extremă dreapta Rassemblement National ar putea obține cel mai bun rezultat de până acum.

Miercuri, pe fondul răspândirii veștii despre arestări, LFI a anunțat că și-a evacuat sediul național după primirea unei amenințări cu bombă. "Sediul național al LFI tocmai a fost evacuat în urma unei amenințări cu bombă", a transmis coordonatorul partidului, Manuel Bompard, pe rețelele sociale. "Serviciile de poliție sunt la fața locului. Toți angajații și activiștii sunt în siguranță."

Pe măsură ce imaginile confruntării mortale continuă să circule pe rețelele sociale, liderul LFI, Jean-Luc Mélenchon, a cerut calm: "Să nu alimentăm incitarea la a-ți face dreptate singur."

Imagini cu violențe și mărturii șocante

Imagini difuzate de TF1 cu presupusul atac arată mai multe persoane lovind trei oameni căzuți la pământ, dintre care doi au reușit să scape. Un martor a declarat pentru AFP: "Oamenii se loveau între ei cu bare de fier."

Colectivul Némésis, asociat cu Deranque, a pus uciderea pe seama grupării antifasciste de tineret La Jeune Garde, cofondată de Arnault înainte ca acesta să fie ales deputat. Gruparea, care a fost dizolvată în iunie, a negat orice legătură cu "evenimentele tragice", iar Arnault a descris crima drept "îngrozitoare".

Deși reprezentanți ai guvernului au indicat LFI și La Jeune Garde în contextul cazului, procurorul din Lyon a refuzat luni să comenteze aceste afirmații, spunând doar că ancheta vizează suspiciuni de omor calificat și agresiune agravată.

Reacții la nivel național și apel la calm

Marți după-amiază, politicienii au ținut un moment de reculegere în Adunarea Națională în memoria lui Deranque, iar un marș în onoarea sa este programat sâmbăta viitoare la Lyon.

Într-o postare publicată în weekend, președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat la incident și a cerut calm.

"Este esențial ca autorii acestei infamii să fie urmăriți penal, aduși în fața justiției și condamnați. Ura care ucide nu are ce căuta printre noi", a scris Emmanuel Macron pe rețelele sociale. "Fac apel la calm, reținere și respect."

