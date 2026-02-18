"A sărit inima, a sărit şi cățelușa din pat". Comentariile românilor care au primit RO-Alert la 4 dimineaţa

Ninsoarea din sud-estul țării, cea mai puternică din ultimii 20 de ani, după cum au anunțat meteorologii, i-a surprins pe bucureșteni și locuitorii din Ilfov cu o avertizare de vreme extremă trimisă prin sistemul Ro-Alert. Și, în loc să ne ajute, aceasta a creat emoții, furie și mesaje pe conturile de social media.

Comentariile românilor care au primit RO-Alert la 4 dimineaţa

"Ne-a trezit domnu' Arafat pe toți cu RoAlertul la comun, național, fără discriminare, e cinci dimineața și alerta a fost acum jumătate de oră și creierul meu zice gata nu mai dorm..." a relatat reporterul Observator Cristi Popovici.

Cea mai serioasă ninsoare din ultimii 20 de ani va rămâne în istorie pentru mesajul RoAlert primit de locuitorii din București și Ilfov înainte de răsărit...

"Doamna, nu înțelegeți că a sărit inima, a sărit sora-mea, a sărit cățelușa din pat... a lătrat jumătate de oră la calorifer... […] Păi de ce s-a dat RoAlert la 4, că de ce, păi noi nu vedem pe geam" a spus un alt bucureștean.

Articolul continuă după reclamă

"Ăla care a setat RoAlert la 4 jumate dimineața îți urez să ai pernă caldă toată viața ta..." a spus un alt bucureștean.

Nervoşi, unii bucureşteni au dezactivat Ro-Alert

"Alerta extremă" care a apărut pe ecranele tuturor recomanda evitarea deplasărilor cu mașina între orele 4.20 și 8.20. Treziți din somn, românii au avut câte ceva de spus...

"Ce bine că a trezit RoAlert tot blocul - tot Bucureștiul, că altfel mă odihneam prea mult și nu vedeam vifornița de afară", a scris un bucureștean.

"Gata. Azi am dezactivat orice formă de RO-Alert din viața mea. Trebuie să fii bolnav mintal să trimiți mesaje oamenilor cu sunetul ăla sinistru la 4 dimineața. Ca să spui că ninge. În februarie. Cine ar fi crezut?" și-a dat cu părerea un alt bucureștean.

"Aș vrea să îi strâng mâna 'inteligentului' care a considerat că un RO-FREAKING-ALERT e fix ce trebuie la 4:20 dimineața" au fost spusele altui cetățean.

De la nervi la haz de necaz, la 4 dimineaţa

Au fost și mulți care au făcut din necaz... haz.

"Am 2 telefoane, unul nu era lângă mine, am crezut că mor, eram convins că a început războiul, atac nuclear, ceva. Dar nu, zăpadă, evitați să circulați cu mașina. ***, evitam orice în momentul ăla, pentru că DORMEAM!!!" a scris alt român enervat de RO-Alert.

"Reacția mea a fost efectiv să sar din pat să fug sub tocul ușii, pentru că în mintea mea semi-conștientă erau doar 2 posibilități: 1. E cutremur, că altfel nu dai RoAlert la 4, sau 2: ne atacă în sfârșit extratereștrii! Nu mă răpiți voi pe mine în somn!!!" a mai scris un bucureștean.

Evident, au fost și români care au făcut... rai din trezitul în zori de zi. Cum nu au mai putut dormi, au ieșit afară la zăpadă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰