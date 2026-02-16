Antena Meniu Search
Motivul surprinzător pentru care un săritor cu schiurile austriac a fost descalificat la JO: "Am fost naiv"

Săritorul cu schiurile Daniel Tschofenig, din Austria, a declarat că s-a simţit "extrem de prost" după ce a fost descalificat din proba individuală masculină de sărituri cu schiurile de la trambulina mare pentru că purta ghete supradimensionate. 

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 19:04
Motivul surprinzător pentru care un schior austriac a fost descalificat la Jocurile Olimpice: "Am fost naiv" - Sursa: Profimedia

Daniel Tschofenig, în vârstă de 23 de ani, se calificase fără probleme pentru finala competiţiei, dar speranţele sale la o medalie olimpică s-au spulberat din caua unei erori constatate la echipamentul său de concurs.  

S-a constatat că Tschofenig purta ghete cu patru milimetri mai mari decât cele permise de regulament.

"Am folosit încălţări noi la antrenament, de care, apropo, nu am fost foarte mulţumit, dar le-am păstrat. Din păcate, am fost naiv şi nu le-am măsurat. Extrem de prost din partea mea, era atât de mult stres. Dar regulile sunt reguli", a spus Tschofenig.

Câştigător al Cupei Mondiale la sărituri în 2025, Tschofenig a fost imediat descalificat, locul său fiind luat de slovacul Hektor Kapustik.

Duminică, săritoarea cu schiurile americană Annika Belshaw (23 de ani) a fost descalificată din proba individuală feminină de sărituri de la trambulina mare, deoarece schiurile ei erau mai lungi cu mai mult de un centimetru. 

