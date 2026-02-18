Financial Times: Christine Lagarde va părăsi Banca Centrală Europeană înainte de sfârşitul mandatului

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este așteptată să plece înainte de sfârșitul mandatului său de opt ani, care expiră în octombrie 2027, a relatat miercuri Financial Times, citând o persoană familiarizată cu gândirea sa.

FT a declarat că Lagarde a dorit să părăsească banca înainte de alegerile prezidențiale franceze din aprilie anul viitor, deoarece a vrut să le permită președintelui Emmanuel Macron și cancelarului german Friedrich Merz să găsească un nou șef.

Macron nu poate candida din nou în 2027 după ce a servit două mandate consecutive.

Reuters nu a putut verifica informaţia. BCE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Raportul FT vine la doar o săptămână după ce guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, a declarat că se va retrage în iunie anul acesta, cu mai mult de un an înainte de sfârșitul mandatului său, permițându-i lui Macron să-și numească înlocuitorul înainte de alegerile prezidențiale din 2027, pe care extrema dreaptă le-ar putea câștiga.

FT a relatat, de asemenea, despre posibila plecare a lui Lagarde în mai 2025, afirmând că bancherul central a purtat discuții despre plecarea anticipată pentru a conduce Forumul Economic Mondial.

La acea vreme, BCE declarase că Lagarde era hotărâtă să își încheie mandatul de opt ani de președinte.

Mandatul nereînnoibil al lui Lagarde la BCE se întinde până la 31 octombrie 2027. Înainte de a conduce BCE, Lagarde a fost director general al Fondului Monetar Internațional din 2011 până în 2019, iar înainte de aceasta, ministrul francez de finanțe.

