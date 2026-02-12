Sportivul ucrainean care a purtat la Jocurile Olimpice o cască în memoria victimelor războiului, descalificat

Un sportiv ucrainean de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia a fost împiedicat să concureze joi după ce a intenționat să poarte o cască care comemora cetățeni uciși în războiul cu Rusia, relatează The New York Times.

Oficialii olimpici i-au comunicat lui Vladyslav Heraskevych că casca încalcă interdicția de a afișa mesaje politice în timpul competițiilor. Sportivul a declarat săptămâna aceasta că va concura oricum cu casca.

Casca lui Heraskevych, considerată mesaj politic, interzisă la competiție

În dimineața de joi, chiar în ziua începerii competiției la skeleton ( sanie pe burtă), juriul Federației Internaționale de Bob și Skeleton a decis că nu îi este permisă participarea, deoarece "casca pe care intenționa să o poarte nu era conformă regulamentului".

Articolul continuă după reclamă

Sportivului Heraskevych, care concurează la skeleton, un sport de sanie pe burtă pe pistă de gheață, i-a fost permis să poarte casca în timpul antrenamentelor. El a declarat că aceasta înfățișa persoane ucise în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv câțiva sportivi și prieteni apropiați.

Regulile olimpice interzic declarațiile politice în timpul competițiilor sau la ceremonia de premiere.

"Jocurile trebuie să fie separate de orice tip de interferență pentru ca toți sportivii să se poată concentra asupra performanțelor lor", a declarat Mark Adams, purtător de cuvânt al Comitetului Internațional Olimpic, într-o conferință de presă înainte de competiție.

Sportivul a insistat să concureze, purtând casca, în ciucda avertismentelor

Totuși, i s-a spus lui Heraskevych că poate purta o banderolă neagră pentru a comemora victimele, dacă dorește.

Înainte de competiție, sportivul a scris pe rețelele de socializare: "Sunt convins că nu am încălcat nicio regulă a C.I.O., și, prin urmare, avem tot dreptul să purtăm această cască."

Deși nu era considerat favorit la medalii, Heraskevych a mai declarat într-un comunicat ulterior că solicită C.I.O. să își ceară scuze, să îi permită să concureze cu casca și să doneze bani pentru a furniza generatoare pentru facilitățile sportive ucrainene afectate de invazie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰