Goldman Sachs renunţă la cultura "woke". Gigantul a decis să elimine factorii de diversitate şi incluziune

Goldman Sachs elimină factorii de diversitate din consiliul său de administrație și nu va mai lua în considerare rasa, orientarea sexuală sau identitatea de gen a candidaților.

Gigantul bancar renunțase deja în liniște la angajamentele față de diversitate, pe fondul unei retrageri mai ample a indicatorilor de diversitate, egalitate și incluziune (DEI) în mediul corporativ din Statele Unite, care a luat amploare de la revenirea președintelui Trump la Casa Albă, relatează Daily Mail.

Comitetul de guvernanță al consiliului său de administrație căuta anterior candidați pe baza a patru factori, dintre care unul se referă la diversitate.

Deși anterior lua în considerare punctele de vedere, trecutul, locul de muncă și serviciul militar, pe lângă "alte date demografice", descrierea largă a "altor" caracteristici - inclusiv rasa, sexualitatea și identitatea de gen - va fi acum eliminată, relatează WSJ.

Se spune că acest lucru este rezultatul unei solicitări din partea organizației non-profit activiste conservatoare National Legal and Policy Center (NLPC), care deține o mică participație la firmă.

NLPC solicitase directorilor să elimine DEI din protocoalele de angajare în septembrie.

Banca de investiții, care este a doua cea mai mare din SUA, a declarat pentru NLPC că va elimina criteriile dintr-un acord semnat între cele două părți.

Goldman Sachs s-a retras deja din anumite inițiative DEI în ultimul an.

A renunțat la o regulă care prevedea refuzul de a lista la bursă companiile care nu au cel puțin doi membri diverși în consiliul de administrație, inclusiv cel puțin o femeie.

Firma a făcut, de asemenea, modificări la campania sa de diversitate "Un milion de femei de culoare", în valoare de 7,4 miliarde de lire sterline, și a eliminat referințele la DEI din ultimele sale declarații anuale.

Goldman a eliminat toate referințele la rasă de pe pagina sa web care promova programul "Un milion de femei de culoare".

Versiunile paginii web care erau vizibile înainte ca Trump să preia mandatul descriau o inițiativă a băncii de a investi miliarde de dolari în asistarea a cel puțin un milion de femei antreprenoare de culoare până în 2030.

