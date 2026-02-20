Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Postul Paștelui 2026, cel mai scump din ultimii ani, după ce fructele și legumele s-au scumpit cu 15%

Mai puţine când se poate. În schimb unele produsele devin in scurt timp esenţiale. Luni începe postul Paştelui, cel mai greu şi lung din an. Dar şi cel mai scump de până acum. Aproape toate alimentele care pot fi consumate s-au scumpit. Până şi bananele au deveni produse de lux, iar nucile au ajuns să coste de trei ori mai mult decât carnea. Întrebarea firească e acum: ne mai permitem să ţinem post?

de Andreea Filip

la 20.02.2026 , 13:04

Peste câteva zile începe postul, este cel mai lung și cel mai greu și cel mai scump din ultimii ani și asta pentru că fructele și legumele s-au scumpit cu 10-15%.

Cel mai scump post

Fermierii spun că a fost o iarnă foarte grea cu temperaturi scăzute, cu multe episoade de viscol și ger și au fost nevoiți să crească prețurile la trufandale. În acest moment, în piață, salata este 6 lei, ceapa verde 3 lei, roșiile între 20 și 35 de lei, spanacul 15 lei. Vinetele sunt foarte scumpe, 25-30 de lei, ardei capia, dar și dovleceii sunt tot 25 de lei. Toate sunt din import și spun vânzătorii că au prețurile au explodat. Chiar și perele, merele sunt 10-15, până la 25 de lei.

Articolul continuă după reclamă

În postul Paștelui sunt doar două dezlegări la pește, pe 25 martie, de Bunavestire și pe 5 aprilie, în Duminica Floriilor.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

scumpiri postul pastelui
Înapoi la Homepage
Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
Un bărbat a fost concediat după 3 zile pentru că n-a vrut să dea mâna cu șefa lui. Acum primește compensație de 34.000 de euro
Un bărbat a fost concediat după 3 zile pentru că n-a vrut să dea mâna cu șefa lui. Acum primește compensație de 34.000 de euro
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii?
Observator » Evenimente » Postul Paștelui 2026, cel mai scump din ultimii ani, după ce fructele și legumele s-au scumpit cu 15%