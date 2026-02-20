Mai puţine când se poate. În schimb unele produsele devin in scurt timp esenţiale. Luni începe postul Paştelui, cel mai greu şi lung din an. Dar şi cel mai scump de până acum. Aproape toate alimentele care pot fi consumate s-au scumpit. Până şi bananele au deveni produse de lux, iar nucile au ajuns să coste de trei ori mai mult decât carnea. Întrebarea firească e acum: ne mai permitem să ţinem post?

Peste câteva zile începe postul, este cel mai lung și cel mai greu și cel mai scump din ultimii ani și asta pentru că fructele și legumele s-au scumpit cu 10-15%.

Cel mai scump post

Fermierii spun că a fost o iarnă foarte grea cu temperaturi scăzute, cu multe episoade de viscol și ger și au fost nevoiți să crească prețurile la trufandale. În acest moment, în piață, salata este 6 lei, ceapa verde 3 lei, roșiile între 20 și 35 de lei, spanacul 15 lei. Vinetele sunt foarte scumpe, 25-30 de lei, ardei capia, dar și dovleceii sunt tot 25 de lei. Toate sunt din import și spun vânzătorii că au prețurile au explodat. Chiar și perele, merele sunt 10-15, până la 25 de lei.

Articolul continuă după reclamă

În postul Paștelui sunt doar două dezlegări la pește, pe 25 martie, de Bunavestire și pe 5 aprilie, în Duminica Floriilor.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰