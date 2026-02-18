Banii europeni sunt șansa României de a evita prăbuşirea economiei. În cea mai grea perioadă pentru români, de la BNR vine un avertisment ferm: scăderea consumului ne poate arunca în criză, dacă statul nu face investiții masive să acopere gaura. Deloc optimist, Mugur Isărescu spune că mergem pe gheață subțire și va fi oricum greu să evităm adevărata recesiune.

Ieșim mai rar în oraș, tăiem vacanțele de pe listă, ne întoarcem de la cumpărături cu sacoşa mai goală ca altădată. Avem mai puţini bani în portofele. Au fost două trimestre consecutive de scădere economică și până la adevărata recesiune mai e un singur pas, avertizează guvernatorul BNR.

"Nu este o situaţie uşoară, este o situaţie fragilă, mergem pe o gheaţă destul de subţire. Dar sperăm să reuşim", a afirmat Mugur Isărescu.

Acesta a subliniat că, pentru încă patru-cinci luni, România rămâne ţara cu cea mai ridicată rată a inflaţiei din Uniunea Europeană.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat dacă există pericolul unei crize, guvernatorul BNR a răspuns: "Există, bineînţeles că există."

Scăderea produsului intern brut din ultimele luni îi îngrijorează pe experții băncii centrale.

"Foarte multe creşteri care au făcut ca puterea de cumpărare a românilor să se reducă semnificativ. În acest context este nevoie să venim cu o contracarare a acestei reduceri a consumului", a afirmat Andreea Nica, analist financiar.

Ce soluţii văd economiştii pentru relansarea economiei

"Atenție că ar putea el, ca atare, acest declin al cifrei de afaceri din comerț, să ducă la o recesiune adevărată pentru întreg anul, dacă nu este compensată de investițiile publice", a mai spus guvernatorul BNR.

"Trebuie să ne asigurăm că statul alege acele investiţii care au efect de multiplicare în economie, care pot ajuta companiile, oamenii să îşi menţină puterea de cumpărare. De asta e important ca factorul politic să nu vină cu proiecte care sunt importante pentru un anumit primar", a completat Andreea Nica.

Inflaţia ar putea coborî sub 4% în a doua parte a anului

O rază de speranţă mai există, spun specialiştii de la Banca Naţională: în a doua jumătate a anului, inflaţia ar putea scădea chiar şi sub pragul de 4 la sută. La scăderea ei contribuie şi faptul că acum cheltuim mai puţini bani pe vacanţe şi ieşiri în oraş.

România nu poate visa prea curând nici la adoptarea monedei euro, precum a făcut Bulgaria, de la 1 ianuarie. Totul depinde de măsurile de redresare pregătite de Guvern.

"Dacă programul actual funcţionează, în cinci ani vorbim despre zona euro. Dar mai e ceva: a intrat Bulgaria - ce ruşine pentru România. Dar de ce n-au intrat Polonia şi Cehia?", a declarat Mugur Isărescu.

Pe plan extern, ratingul de țară și, implicit, atractivitatea României pentru investitori rămân principalele îngrijorări pentru economiștii băncii centrale.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰