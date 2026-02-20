S-a încheiat Consiliul de Pace de la Washington. România a fost acolo în calitate de observator. Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre ce poate face ţara noastră pentru a pune umărul la reconstrucţie în Fâşia Gaza. Donald Trump încă nu a explicat exact cum va funcţiona organismul pe care l-a creat şi pe care îl conduce. Dar ne-a măgulit: a spus despre noi că suntem un popor fantastic. Şi a făcut şi o gafă: i-a greşit funcţia lui Nicuşor Dan, pe care l-a prezentat drept... premierul României.

În 2 minute şi 9 secunde, Nicuşor Dan i-a prezentat lui Donald Trump oferta României pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza. Liderul de la Cotroceni vrea să refacă sistemul de ambulanţe, pompieri, justiţie şi poliţie din enclava devastată de război.

"Referitor la situaţia umanitară putem creşte numărul zborurilor pentru a evacua copiii bolnavi şi să îi tratăm în spitalele din România. Am făcut deja asta, putem prelua o mie de copii şi patru mii de membri ai familiilor", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Peste 40 de ţări au participat la prima şedinţă a Consiliului Păcii. Liderul de la Casa Albă i-a prezentat pe toţi cei prezenţi şi i-a mulţumit fiecăruia în parte. Lui Nicuşor Dan i-a greşit, însă, funcţia.

"Prim-ministrul Dan, din România. Oameni minunaţi, românii sunt fantastici. Fantastici! Aşa cum şi dumneavoastră sunteţi fantastic. Şi mulţi dintre ei vin şi lucrează în ţara asta, ne ajută în ţara asta, aşa cum ştiţi. Sunt oameni pe care te poţi baza", a declarat preşedintele american Donald Trump.

Nicuşor Dan a răspuns cu umor.

"Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă", s-a amuzat Nicuşor Dan.

E pentru a doua oară când Nicuşor Dan se întâlneşte cu Donald Trump. Cei doi s-au salutat pe scenă, după fotografia de grup pe care preşedintele american a făcut-o cu membrii fondatori ai Consiliului.

Preşedintele s-a întâlnit după şi cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Observator, oferit Alessandrei Stoicescu, preşedintele României a vorbit de la Washington despre parteneriatul cu Statele Unite.

"Ce oferă România în Statelor Unite? Un partener care și-a dovedit în timp seriozitatea, câteva baze militare printre care Kogălnicianu, care pot să fie foarte utile în cazul unui conflict pe care nu ni-l dorim în Orientul Mijlociu și foarte multe oportunități de afaceri", a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

"Pentru politica noastră externă este important să fim parteneri în diferite formate. Se pune întrebarea cum alegi între SUA și UE. Răspunsul meu este că nu alegem între SUA și UE", a conchis preşedintele Nicuşor Dan.

Consiliul Păcii are 27 de membri fondatori. Marii aliaţi europeni ai Statelor Unite, printre care Marea Britanie, Franţa, Germania sau Spania, au refuzat ferm invitaţia. Italia, Grecia sau Polonia au acceptat - ca şi România - să participe drept observatori.

Administraţia Trump vrea să construiască o bază militară în enclavă, unde vor fi staţionaţi până la 5.000 de membri ai forţei multinaţionale de menţinere a păcii. Liderul american nu a dat nici azi vreun detaliu despre cum va funcţiona exact Consiliul.

"Când am preluat această funcție, războiul din Gaza era în plină desfășurare, mii de oameni fiind uciși și fără niciun semn de încetare. Astăzi, grație diplomației neobosite și angajamentului multora dintre persoanele remarcabile prezente în această sală, războiul din Gaza a luat sfârșit", a declarat Donald Trump.

ONU avertizează însă că situaţia în Gaza este tot mai rea. Peste 80% dintre clădiri au fost distruse în urma războiului de doi ani cu Israelul. Aproape toată populaţia trăia, la finalul lui 2025, în sărăcie.

