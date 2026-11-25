Un român candidează pentru primăria din Abbiategrasso, un orăşel de 30.000 de locuitori de lângă Milano. Andrei e fiul unor imigranţi români şi spune că Italia e noua lui casă.

Un român de 26 de ani candidează la primăria unui oraş de lângă Milano: "Aici mi-am făcut un viitor" - Facebook / Andrei Lacanu

Andrei Lacanu are 26 de ani şi şi-a anunţat candidatura în centrul oraşului. "Abbiategrasso este orașul în care am crescut și unde mi-am pus rădăcinile, și unde acum am decis să mă implic. Aceasta este și casa mea", a declarat el pentru presa italiană.

Andrei Lacanu a plecat în Italia de la 2 ani

Lacanu s-a născut în 2000, în Galaţi, dar la vârsta de 2 ani părinţii lui au plecat în Italia. De atunci, Andrei locuieşte în peninsulă acolo unde şi-a construit o carieră. A absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale din Bologna şi a fost consilier municipal din partea Partidului Democrat, dar şi secretar adjunct al filialei locale a partidului.

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Deşi alegerile vor avea loc în 2027, Andrei Lacanu şi-a anunţat candidatura încă de pe acum anunţând un viitor mai bun pentru tinerii din regiune. Românul se dă chiar pe el exemplu: dacă el, fiul unor imigranţi a reuşit, atunci şi tinerii italieni au şanse la un viitor mai bun în propria ţară.

"Nu pot accepta ca atâția băieți și fete să nu reușească să-și găsească un viitor aici, la Abbiategrasso, unde eu, dimpotrivă, mi-am găsit un viitor. Nu vreau să mă resemnez la ideea că acesta este un teritoriu de părăsit atunci când un tânăr dorește să-și întemeieze o familie. Tocmai și pentru acești tineri am decis să-mi depun candidatura. Ne prezentăm la alegeri pentru a avea grijă de acest oraș, ne prezentăm la alegeri pentru a crede în viitor. Spun asta la plural pentru că eu candidez la funcția de primar, dar nu pot să contribui singur la atingerea acestui obiectiv. Vă rog pe toți să vă simțiți parte din această responsabilitate colectivă, deoarece numai printr-o acțiune colectivă putem oferi speranță visurilor și speranțelor fiecăruia", a mai declarat acesta.