A început acum cinci ani cu o bicicletă electrică, trecând de la catering la livrări la domiciliu. În tot acest timp, a parcurs 210.000 de kilometri pe trotineta sa, lucrând până la opt ore pe zi între prânz și cină. Se va pensiona în câteva luni, dar intenționează să continue să lucreze într-un ritm mai relaxat.

La 66 de ani, a renunțat la afacere ca să se facă livrator. Cât ajunge să câștige pentru fiecare comandă - Alto Adige

În orașul italian Bolzano sunt peste trei sute de motocicliști, de diferite naționalități și aproape toți tineri. Gino Rindone, în vârstă de 66 de ani, face excepție, scrie publicația Alto Adige.

A început acum cinci ani și de atunci a parcurs peste 210.000 ca să livreze mâncare.

"E o muncă grea. Trebuie să călătorești în orice condiții meteorologice. Dacă ești bolnav, nu muncești și nu câștigi bani. Dacă te rănești sau ești amendat, este întreaga ta responsabilitate. Dar îmi place și o fac de bunăvoie”, explică bărbatul în vârstă de 66 de ani, care se va pensiona peste opt luni și zece zile.

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Înainte să se apuce de livări, Rindone a fost proprietar de restaurant.

"Am fost asociat la restaurantul Terminal de pe Via Perathoner”, își amintește el. "Mi-am vândut acțiunile și am deschis barul Barbin pe Via Claudia Augusta. L-am închis după câțiva ani".

În 2021, a sărit pe o bicicletă electrică și a început o aventură care continuă și astăzi.

"Prietenul meu Daniele Da Re m-a introdus în această lume. Este cizmar, dar și ciclist atunci când are timp", a povestit el.

Când și-a dat seama că poate fi o meserie, a trecut de la biciletă la scuter.

"A face o livrare cu scuterul durează mult, implică costuri cu combustibilul și un risc mai mare de accidente, dar aduce și 20 de euro. Evident, faci mai puține livrări, dar parcurgi mult mai mulți kilometri", a spus Rindone care a parcurs peste 210.000 de kilometri în puțin peste cinci ani.

Rindone se plânge însă de atitudinea anumitor clienți.

"Clienții adesea nu ne recunosc munca. Călătorești kilometri întregi ca să le duci mâncare, iar ei nici măcar nu-ți oferă un pahar cu apă, mai ales vara, când e cald", spune fostul proprietar de restaurant.

"Se întâmplă adesea ca clienții să nu aibă suficienți bani pentru a plăti întreaga factură. Dacă e vorba doar de câțiva cenți, ca să grăbești lucrurile, închizi ochii și pleci să iei următoarea comandă", a mai spus el.

Mai are puțin și va ieșit la pensie, dar chiar și așa nu vrea să renunțe la livrări.

"Nu cred că voi renunța complet, dar cu siguranță voi reduce mult consumul. La urma urmei, îmi place. Poți fi în aer liber și să cunoști oameni. Asta face parte din a fi motociclist", a mărturisit Rindone.