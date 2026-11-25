Munca pe cont propriu are avantajele sale, dar presupune și sacrificii care nu sunt întotdeauna răsplătite. În anumite meserii, precum tâmplăria, propria afacere poate oferi independență și un trai decent, însă este dificil să respecți un program normal de lucru.

Bărbatul lucrează în domeniul tâmplăriei de la vârsta de 14 ani și atrage atenția asupra lipsei tinerilor care vor să învețe această meserie, dar și asupra dificultăților de a angaja ucenici.

Francisco Palma, proprietarul unui atelier de tâmplărie din Coria del Río, Spania, știe acest lucru din proprie experiență. Lucrează cu lemnul de la vârsta de 14 ani și, după aproape trei decenii de activitate, spune că această meserie necesită mai mult decât cunoștințe tehnice, pasiune și multe ore de muncă, potrivit ABCSevilla.

"Dacă lucrezi pe cont propriu, poți câștiga bine ca tâmplar, dar trebuie să muncești multe ore. Nu te poți aștepta să lucrezi opt ore pe zi. Este imposibil să muncești doar 40 de ore pe săptămână", explică acesta.

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Pentru el, meseria înseamnă mai mult decât câștigurile financiare

"Este mai degrabă o vocație decât o afacere", spune Francisco.

Tâmplarul colaborează în principal cu arhitecți și participă la renovarea locuințelor, multe dintre acestea fiind situate în centrul orașului Sevilla. Este specializat în realizarea dulapurilor și a mobilierului la comandă, a ușilor și a altor lucrări de tâmplărie adaptate fiecărui spațiu. Acest tip de activitate este foarte diferit de producția în serie.

Francisco a început să lucreze la doar 14 ani, în cadrul unei afaceri de familie. În jurul anului 2000, a absolvit și cursuri de formare profesională în tâmplărie la centrul Virgen de los Reyes din Bellavista.

După finalizarea studiilor, experiența practică și munca de zi cu zi l-au ajutat să dobândească abilitățile necesare pentru a avea succes în acest domeniu.

El consideră că tâmplăria nu este o meserie pe care o poți învăța în doar câteva luni.

"Pentru a învăța o meserie precum tâmplăria, ai nevoie de cel puțin opt ani, cu siguranță", spune acesta.

Nu este vorba doar despre îndemânare. Meseria presupune o gamă largă de activități. Faptul că o persoană știe să construiască mobilier nu înseamnă că știe și să monteze uși, dulapuri sau parchet. Fiecare tip de lucrare necesită abilități diferite și experiență.

"Tâmplăria presupune nenumărate lucruri și nu încetezi niciodată să înveți", explică bărbatul.

Din acest motiv, consideră că școlile profesionale reprezintă un bun punct de plecare, dar nu pot înlocui experiența practică alături de meșteri cu experiență.

Dificultățile întâmpinate la angajarea ucenicilor

Una dintre cele mai mari îngrijorări ale lui Francisco Palma este lipsa unei noi generații de tâmplari. Acesta își amintește că, atunci când a început să lucreze, era ceva obișnuit să găsești ucenici în atelierele de tâmplărie. În prezent, acest lucru este aproape imposibil.

Tâmplarul consideră că una dintre probleme este costul pe care trebuie să îl suporte un antreprenor care vrea să angajeze o persoană aflată la început de drum.

El estimează că angajarea unui ucenic poate costa aproximativ 2.400 de euro pe lună, sumă care include salariul și contribuțiile sociale.

"Nu îmi permit să angajez un ucenic", explică Francisco.

În opinia sa, o persoană care abia începe să învețe meseria are nevoie de timp și de supraveghere. Tâmplarul trebuie să își întrerupă propria activitate pentru a-i explica ucenicului cum să folosească uneltele, cum să pregătească materialele sau cum să efectueze fiecare lucrare. Acest lucru este firesc pentru orice persoană care învață o meserie.

De aceea, Francisco susține că ar trebui reintroduse anumite forme de angajare care să le permită tinerilor să învețe mai ușor o meserie.

"Ar trebui reintroduse contractele de ucenicie, așa cum existau în trecut, pentru a simplifica puțin lucrurile", sugerează acesta.

Lipsa meseriașilor poate deveni o oportunitate

În ciuda dificultăților actuale, Francisco consideră că lipsa meseriașilor poate deveni o oportunitate pentru cei care aleg să învețe tâmplăria. Acesta susține că, în prezent, există o cerere ridicată de muncitori calificați și că salariile tâmplarilor cu experiență nu sunt neapărat mici.

"Orice tâmplar calificat poate câștiga astăzi până la 1.800 de euro", spune bărbatul, deși veniturile depind de postul ocupat și de experiență.

În ceea ce privește viitorul, Francisco estimează că, dacă tot mai puțini tineri vor alege această meserie, peste 15 sau 20 de ani va exista o lipsă semnificativă de specialiști. Cei care aleg să învețe astfel de meserii ar putea beneficia atunci de oportunități bune de angajare.

"Sunt sigur că vor câștiga mulți bani, pentru că nu vor mai exista tâmplari", avertizează acesta.

Problema nu afectează doar tâmplăria, ci toate meseriile din domeniul construcțiilor. Pentru a evita pierderea cunoștințelor transmise din generație în generație, Francisco propune facilitarea pregătirii practice și creșterea atractivității programelor de ucenicie.