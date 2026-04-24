Un al treilea portavion militar american a intrat în apele Orientului Mijlociu – marcând cel mai mare număr de nave de război americane în regiune din ultimele peste două decenii, în timp ce negocierile de pace dintre Teheran și Washington sunt incerte.

USS George H.W. Bush – un portavion cu propulsie nucleară, lung de 300 de metri, care poate transporta peste 80 de aeronave – s-a alăturat vineri portavionului USS Abraham Lincoln și USS Gerald R. Ford în Oceanul Indian, a anunțat Comandamentul Central al SUA pe X.

Puterea de foc suplimentară din regiune va consolida semnificativ blocada americană asupra porturilor iraniene din Strâmtoarea Hormuz – prin care trece 20% din petrolul mondial – și vine în contextul în care președintele Trump a amenințat că va relua bombardamentele asupra Iranului dacă regimul nu încheie în curând o înțelegere.

Peste 200 de aeronave și 15.000 de marinari și pușcași marini se află la bordul celor trei nave de război, potrivit Centcom, care a declarat că ultima dată când trei portavioane au operat simultan în regiune a fost în 2003.

Deși un oficial al apărării a refuzat să "discute despre dispunerea forțelor, mișcările navelor sau amplasamentele pentru protejarea membrilor serviciului militar și securitatea operațională", sosirea lui Bush transmite un mesaj politic puternic, a declarat pentru CNN căpitanul în rezervă al Marinei SUA, Carl Schuster.

"Simpla posibilitate de implicare a unui al treilea portavion adaugă la presiunea cu care se confruntă regimul (iranian) pe măsură ce se apropie negocierile de pace", a declarat Schuster pentru CNN.

"Mesajul este că Trump ar putea aplica mai multe presiuni dacă negocierile de pace nu avansează așa cum își dorește Trump. Imaginile politice sunt la fel de importante și posibil mai importante decât acțiunea militară", a explicat el.

